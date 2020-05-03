Что делают красавицы, чтобы быть красивыми? Цитаты Софии Лорен и других знаменитостей

Одни в самоизоляции качают пресс и готовят смузи из сельдерея, а другие, наоборот, снимают стресс чипсами и мороженым. Стоит ли напрягаться, ради того, чтобы стройно и молодо выглядеть, или секрет красоты это «хорошая генетика»? Аltapress.ru собрал цитаты о красоте и образе жизни талантливых и прекрасных женщин, которые потрясающе выглядели в 20, 40 и глубоко за 70 лет.

Майя Плисецкая

Майя Михайловна прожила до 89 лет и до последнего фантастическом образом сохраняла царственную осанку, безупречный овал лица и фигуру молодой девушки. Она вышла на большую сцену в последний раз в 75 лет — немыслимый возраст для балерины. Кроме того что она была великой балериной, Плисецкую знали и как неординарную личность. Например, она не любила сладкого, но обожала селедку, пиво и футбол. Вот несколько цитат из автобиографии «Я, Плисецкая».

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем».

«Японская кухня — вот идеальная пища для балерины. Сушими, суши, шабу-шабу, скьяки, темпура плотно насыщают твой желудок, дают телу энергию. Но не тяжелят, не клонят в сон. Сразу из-за стола можно идти на сцену. Это здесь, в Японии, я установила свой личный рекорд, сбисировав „Умирающего лебедя“ четыре раза».

«Я уже писала, что моя полутеатральная броская одежда была моим бунтом, мятежом, вызовом системе. Даже наши тугоумные вожди чувствовали — что-то здесь неспроста, наряжена — как на сцене, не по-нашенски. Это в те годы Хрущев сказал мне с неким укором:

— Вы слишком красиво одеты. Богато живете?..».

И из интервью газете «Известия»:

«Однажды Сати Спивакова в Париже стала мне рассказывать о каком-то суперкреме от морщин. Я говорю: „Разве такое бывает?“. Не изобрели еще люди такое, думаю. Это, знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: видно — ухожено оно или запущено».

Софи Лорен

Софи уже 85 лет, но ее фигура безупречна настолько, что в 72 года она снялась обнаженной для календаря Pirelli. Несколько лет назад Лорен написала книгу «Женщина и красота», где поделилась читательницами, что думает по этому вопросу. Цитируем:

«Самодисциплина — ключ к успеху во многих областях жизни. Трудно стать неотразимой, если вы ленивы».

«Итак, мой самый „большой“ секрет — это ощущение внутреннего покоя».

«Прежде всего, скажу о главном: никогда не объясняйте пренебрежение к себе нехваткой времени, чрезмерной занятостью. В действительности, это пустая отговорка. Существует, на мой взгляд, только один период в жизни женщины, когда у нее нет возможности заниматься собой, — это появление ребенка. Во всех других случаях вы всегда можете найти время. По себе знаю, что это нелегко».

«Снимаясь в кино, я узнала многое о моде. Когда видишь себя на экране со стороны, то невольно анализируешь, что тебе идет, а что — нет. Камера критикует и критикует более беспощадно, чем глаза».

«Я всегда просыпаюсь рано и вскакиваю с кровати, даже если не хочу этого делать. Не нужно искать себе оправданий, чтобы не тренироваться. Я много хожу и всем советую — это очень полезно для сердца и фигуры».

«Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь».

Катрин Денев

«Дневной красавице» исполнилось 76 лет и она сохраняет все те качества, которые так обожают французы, да и остальной мир: красоту, иронии, живой ум и независимость. В 58 она обворожительно хороша в фильме «Восемь женщинах», один ее поцелуй с Фанни Ардан чего стоит. Какого образа жизни она придерживается?"

«Мама всегда говорила, что длительное пребывание на солнце ни к чему хорошему не приведет, поэтому с ранних лет мы активно увлажняли и защищали кожу».

«Я считаю брови едва ли не самым значимым элементом в макияже — более важным, чем красиво накрашенные глаза».

«Когда надо хорошо выглядеть, а времени минут 30, я принимаю душ, выпиваю чашку кофе, стакан воды, делаю компресс из льда на глаза. И главное, стараюсь не уставать. Когда я усталая, меня все раздражает и удручает. А надо от жизни получать удовольствие».