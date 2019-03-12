В наше время в индустрии красоты происходит так, что все хотят быть модными, делают инновационные процедуры, постоянно ждут чего-то нового от индустрии красоты. Но если посмотреть правде в глаза, это все это не так важно, важнее то, что мы хотим быть просто счастливыми.

Мой подход к своей работе — дать понять человеку то, что он и так крут, красив, для этого не нужно ничего менять, нужно просто быть собой. Огромное количество проблем решается, когда человек принимает себя. Например, он говорит: «Да, у меня кудрявые волосы, и мне нравится, я ношу кудри». И мне, как парикмахеру, это нравится! Ему можно подобрать индивидуальную форму стрижки, классный оттенок, и женщина превращается в королеву! Я считаю, нужно, чтобы индустрия красоты способствовала раскрытию индивидуальности человека, а не «ломала» ее, ведь лучшее для человека то, что дала ему природа: цвет волос, их структура и т.д.

Что естественно , то прекрасно! Фото предоставлено рекламодателем

Самые популярные кутюрье в мире моды вдохновляются природой, и парикмахер также: видит девушку с веснушками и радуется: ей можно сделать, например, красивый рыжий цвет, классную стрижку, оздоровить волосы — совершать манипуляции не против природной красоты клиента, а во благо.

Моя идея в том, что красивая женщина — это женщина с длинными здоровыми волосами, пусть они будут прямыми или волнистыми, кудрявыми — не важно. Главное быть здоровой: здоровые волосы, здоровый цвет, правильно подобранный уход. И больше ничего не нужно!

Идем навстречу себе, принимаем свою натуральную красоту, не пытаемся ее победить и все будет прекрасно!