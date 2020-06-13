Чувствуй себя как дома. Выбираем домашнюю одежду для карантина и просто так

Одежда для дома уже давно ушла из категории «старая футболка и треники» и образовала отдельный класс, в котором есть свои тренды и правила. Рассказываем, что носить, чтобы и поспать с котом в обнимку, и zoom-конференцию провести.

Что нам нужно от пижам

К домашней одежде гораздо больше требований, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, она должна быть удобной: чтобы можно было быстро одеться и свободно двигаться. Во-вторых, легкой: чтобы была возможность расслабиться. В связи с этим производители пижам делают акцент на качественных материалах (желательно натуральных) и фурнитуре. Швы не должны натирать, пуговицы — отрываться при первой возможности. Все это нужно обязательно проверять при покупке.

Не менее важно, чтобы домашний гардероб не был марким, ведь из-за каждого пятна вам будет просто лень переодеваться. Стоит задуматься и о размере, который должен быть максимально комфортным.

Домашняя одежда. unsplash.com

Еще один момент, на который не все обращают внимание, — требования по уходу. Если халат нужно стирать, гладить и сушить строго при определенных режимах, лучше его не брать. Вряд ли вы будете так заморачиваться с одеждой для дома.

Ближе к телу

Идеальный материал для домашней одежды — натуральный шелк. За шелковую пижаму придется заплатить немало, ухаживать за ней сложно, зато эта ткань не даст вам замерзнуть без отопления, а в жару приятно охладит кожу.

Также приятны телу мягкий кашемир, легкий бамбук, антистатичная вискоза. Ну, а самым практичным и долговечным материалом для домашнего гардероба считается натуральный хлопок.

Домашняя одежда. unsplash.com

Многие дерматологи не рекомендуют покупать сорочки и пижамы из флиса и льна. Первый не дает циркулировать воздуху, собирает катышки и вызывает зуд, а второй бывает слишком жестким и некомфортным для сна.

Домашний подиум

Тренды в домашней одежде меняются нисколько не реже, чем в уличной. Если еще недавно европейцы тоннами скупали «звериные» кигуруми, сегодня в моде комплекты, которые не очень-то и похожи на домашние. Классические рубашки дома? Да! Надеваете со спортивными брюками, и вы в тренде. Джинсы дома? Да! Ищите те, что изготовлены из материала Miracle Air, — они мягкие и абсолютно не сковывают движения.

Присмотритесь также к обтягивающим платьям на тонких бретелях, спортивным костюмам из мягкого стретч-материала, свободным блузам с кюлотами и брюкам с однотонными футболками по фигуре.

Домашняя одежда. unsplash.com

Завершат модный домашний образ легкий палантин (в него советуют кутаться на веранде или накрутить на голову в виде чалмы) и слиперы. Слиперы сегодня все чаще носят на улице, но стилисты рекомендуют вспомнить, что «исторически» в этой обуви было принято принимать гостей.

Есть и «вечная классика»: клетчатые пижамы, как в «Один дома», и шелковые комплекты, как у Одри Хэпберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Однозначное «нет» в 2020-м стилисты говорят гигантским футболкам, халатам «веселенькой расцветки» и тряпочным тапкам.

Где купить

Свои линии домашней одежды есть почти у каждого модного бренда. Красивые, относительно недорогие женские и мужские пижамы можно купить в ZARA, H&M, Oysho и INCITY (сейчас доступны только онлайн-заказы). Oysho, кстати, шьет комплекты, в которых не стыдно выбежать в ближайшую кофейню.

Есть множество instagram-брендов. Модники уважают также московскую марку с ретрофлером The Sense (шелковые пижамы от 18 тыс. рублей), бренды Petra (роскошные полупрозрачные и даже полностью прозрачные комплекты) и Inlinen (лен во всевозможных формах и вариациях).

Если нужно примерить прямо сейчас — в Барнауле качественная домашняя одежда продается в гипермаркетах «Дрема», в off-price магазинах Familia, в «Ашане» (почему бы и нет). Здесь домашний комплект одежды обойдется вам в 1000—3000 рублей.