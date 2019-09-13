День парикмахера: 5 примеров, как стать успешным в профессии, если родился не в Москве

13 сентября в мире отмечают День парикмахера. Редакция altapress.ru подготовила подборку Instagram-страниц пяти успешных российских стилистов по волосам, которые доказывают, что любовь к профессии талант и трудолюбие помогут состоялся в профессии, где бы ты не находился.

Максим Рокицкий , Москва

Максим Рокицкий родился в Барнауле, седьмым ребенком в многодетной семье. Тут же он получил профессию парикмахера, работал в салоне красоты «Домино», активно участвовал в профессиональных конкурсах. 12 лет назад Максим перебрался в Москву, где добился впечатляющих успехов: сейчас он входит в десятку лучших стилистов Москвы, работает с Ани Лорак, Валерией, Равшаной Курковой и другими звездами, участвует в фэшн-съемках. На его аккаунт в Instagram подписано больше 39 тыс. человек.

Людмила Тарасова , Барнаул

Людмила Тарасова — одна из самых известных личностей в профессиональной среде Барнаула. Своим примером иллюстрирует афоризм Цезаря о том, что что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Людмила — многократный призер чемпионатов России, Европы и Мира, тренер сборной России по парикмахерскому искусству. У Людмилы есть собственный салон красоты, и «Академия красоты Людмилы Тарасовой», в которой она готовит профессиональных парикмахеров, занимается конкурсной подготовкой.

Георгий Кот , Сочи

Георгий Кот — один из самых известных и успешных личностей российской бьюти-индустрии, генеральный директор «Международной Академии красоты «Георгий Кот», куда стремятся попасть на обучение многие начинающие парикмахеры. Георгий еще в школе увлекся этой профессией. В 15 лет он победил в первом конкурсе, в 16 лет — открыл собственный салон в Сочи. На его счету более 100 дипломов и наград, звание двукратного чемпиона мира по парикмахерскому искусству, тренера и судьи международного класса и более 2 млн подписчиков в Instagram.

Алексей Осипчук , Санкт-Петербург

Начал путь в профессию больше 16 лет назад. Он активный участник профессиональных конкурсов, дважды призер Европы. В настоящее время руководит собственной студией, Park by Osipchuk, является автором своей технологии стрижки, глобальным креативным содиректором Londa Professional, за его аккаунтом в Instagram следят больше 66 ты. фолловеров.

Эдуард Монахов , Новосибирск

Юный, но уже известный новосибирский стилист, который ведет собственный аккаунт в Instagram, набравший 10 тыс. подписчиков. Эдуарда приглашают в качестве эксперта в глянцевые издания, в роли стилиста — на фэшн-съемки и на работу в московские салоны.