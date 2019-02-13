День святого Валентина: как и где отметить в Барнауле

Как отметить День святого Валентина в Барнауле, чтобы ужин прошел с нужной дозой романтики? Altapress.ru узнал, что предлагают 14 февраля рестораны города.

Ресторан «Барнаул» приготовил своим гостям бонусы: приветственный напиток при входе, фотозона и музыкальная программа с группой Владимира Кислова с 19:00 .

В QQLexx влюбленных тоже ждет музыкальный вечер с саксофонистом, а также специальные предложения в меню: салаты, горячие и десерты. Программа также планируется с 19:00 .

В то же время начнется и музыкальная программа с участием Жени Вилль в ресторане «Ползунов», еще посетителям предложат комплименты от шеф-повара.

Гостиница. Ресторан. СС0

И в ресторане-гриль Bullygin с 7 часов вечера будет выступать певица Ксения.

Заказ столиков во всех заведениях бесплатный.

В 19:30 в этот день будет живая музыка в ресторане «Аджика» — никаких специальных предложений для пар в этот день в заведении нет.

Дом-ресторан «Ясная Поляна» тоже не планирует специальных развлекательных программ 14 февраля. Зато гостей ждут бисквитные торты и пирожные в форме сердца.

В Velvet тоже в этот день сосредоточил свои предложения не на шоу, а на меню — посетителям предложат французское вино по специальной цене и десерты от шеф-повара: пряники, шоколадные ангелочки и другое.

Ресторан D.O.M на 14 февраля делает гостям специальное предложение «Для него и для нее»: туда входят аперитив, закуски, специальные блюда с афродизиаками. Заказ столика по такому предложению обойдется в 5 тыс. рублей на двоих. С 19:30 в ресторане начнется музыкальная программа DJ Георгия Байдукова.

Ресторация «Горная аптека» не заявляет никаких спецпредложений ко Дню всех влюбленных. Но с 19:00 до 21:00 состоится традиционная «Музыкальная гостиная» с концертмейстером Майей Любецкой. Заказ столиков бесплатный.