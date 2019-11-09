Детская одежда: что модно носить зимой 2019−2020?

Стиль 70-х захватил гардеробы не только взрослых, но и маленьких: вельвет, теплая коричневая гамма, клетка. Модный ориентир — юный герой старой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром. Так же нельзя не отметить практичную сторону этой тенденции — водолазка под теплую рубашку — очень актуальный тренд этой зимы во всех смыслах.
Тему благочестивой буржуазности, продолжают и милые платья для девочек в этаком английском стиле: оборки, кокетка, воротник-стойка и расцветка в мелкий цветочек. Именно такой пай-девочкой видят дизайнеры Zara маленькую модницу зимой 2019−2020.
Не менее актуальны, чем 70-е, следующее десятилетие, эстетика которого которого может быть понравиться детям даже больше. Еще бы — яркие цвета, полоски, простые силуэты и царство спортивного стиля. Интересный момент — возвращение в детские гардероб искусственных шуб. Правда, это совсем не те неизменные атрибуты советского детства «из чебурашки», но кто-то, может, заностальгирует, глядя на новые коллекции Benetton.
Еще один тренд, который на большой волне взрослой моды захлестнул и детские коллекции — это вещи в стиле милитари. Цвет хаки, карманы, камуфляж. Все это наверняка придется по вкусу и мальчишкам с девчонками, и мамам с папами. Детям — потому, что игры «в войнушку» в таких куртках явно правдоподобнее, родителям- потому что грязь меньше видно.
«Черное-белое носить!» — как бы утверждают дизайнеры бренда Armani Junior. Спокойный минимализм, простой крой, черно- белая гамма. Хорошая идея для тех ребят, которым нравится выглядеть как взрослые.