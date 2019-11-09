Детская одежда: что модно носить зимой 2019−2020?

Ноябрь — не самое интересное время для прогулок с детьми: холодно, слякотно и заняться особо нечем. Зато для похода по магазинам оно подходит. Тем, что еще только планирует обновить зимний гардероб детям, будет полезен наш небольшой обзор трендов. Какой будет детская мода зимой 2019?

Стиль 70-х захватил гардеробы не только взрослых, но и маленьких: вельвет, теплая коричневая гамма, клетка. Модный ориентир — юный герой старой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром. Так же нельзя не отметить практичную сторону этой тенденции — водолазка под теплую рубашку — очень актуальный тренд этой зимы во всех смыслах.

Тему благочестивой буржуазности, продолжают и милые платья для девочек в этаком английском стиле: оборки, кокетка, воротник-стойка и расцветка в мелкий цветочек. Именно такой пай-девочкой видят дизайнеры Zara маленькую модницу зимой 2019−2020.

Не менее актуальны, чем 70-е, следующее десятилетие, эстетика которого которого может быть понравиться детям даже больше. Еще бы — яркие цвета, полоски, простые силуэты и царство спортивного стиля. Интересный момент — возвращение в детские гардероб искусственных шуб. Правда, это совсем не те неизменные атрибуты советского детства «из чебурашки», но кто-то, может, заностальгирует, глядя на новые коллекции Benetton.

Еще один тренд, который на большой волне взрослой моды захлестнул и детские коллекции — это вещи в стиле милитари. Цвет хаки, карманы, камуфляж. Все это наверняка придется по вкусу и мальчишкам с девчонками, и мамам с папами. Детям — потому, что игры «в войнушку» в таких куртках явно правдоподобнее, родителям- потому что грязь меньше видно.

«Черное-белое носить!» — как бы утверждают дизайнеры бренда Armani Junior. Спокойный минимализм, простой крой, черно- белая гамма. Хорошая идея для тех ребят, которым нравится выглядеть как взрослые.