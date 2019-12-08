Девушки СССР: как им советовали выглядеть

Советы девушкам о том, как одеваться, ухаживать за собой, да и вообще, строить свою жизнь, даются в нашей стране лет сто пятьдесят. Не прерывалась эта традиция и в во времена Советского Союза. Редакция Altapress.ru отыскала советы из книг 50−60 годов, которыми делится с читателями.

«Подруга», 1959 год

Как сказано в аннотации: «Эта книга предназначена для тебя, дорогая подруга, дорогая советская девушка, вступающая в жизнь. В нашу светлую, радостную, волнующую … жизнь, о которой мечтали, борясь наши деды и прадеды и о которой мечтают миллионы твоих сверстниц за рубежами нашей социалистической Родины».

Солидная книжка в 463 страницы, сборник статей разных авторов, в которой кстати, моде и красоте отводится одно из последних мест. В начале — биографии выдающихся людей, например, Надежды Крупской, Софьи Ковалевской и других.

Потом —раздел посвященный выбору и вдохновляющие, как сейчас говорят, истории обычных женщин. Потом — раздел посвященный морально-нравственным ценностям. Затем, культура, здоровье, формирования характера. Например, история про полную девочку, которую дразнили в детстве: «Как „Пончик“ стала геологом».

И наконец, совсем немного, про внешность. Конечно, главные правила — это чистота, опрятность и скромность.

«Вульгарно и смешно на руках молоденькой девушки выглядят ярко-красные, или, хуже того, фиолетовые ногти». «Разве необходимо пользоваться губной помадой и кремами, когда у вас нормальная, здоровая кожа и вам только 17−18 лет? Ваша молодость, чистый здоровый румянец и есть красота!»

Разумеется, лейтмотивом постоянно проходит противоспоставление здоровой советской молодежи и стиляг. А так же СССР и капстран:"В буржуазных странах мода живет обычно только один сезон, а порой и того меньше — один месяц".

Из книги «Подруга» Из архива редакции

Некоторые советы кстати, актуальны и сейчас:"Старайся носить новые вещи так же непринужденно, как те, к которым ты привыкла и не обращай всеобщего внимания на тот факт, что у тебя новое платье".

А вот представления о пользе солнца явно устарели:"Во время пребывания на солнце надо постараться, чтобы как можно большая повержхность кожи подвергалась солнечному облучению".

«Вам , девушки», 1965 год

Прошло всего 6 лет, уже видно, что времена изменились. И, поскольку книжка вышла в издательстве «Медицина», то и направление советов больше касается здоровья, и тон обращения к читательницам другой, более доверительный: «В книге вы готовых рецептов не встретите. Вы найдете в ней дружеские советы опытных, знающих людей, в ней пойдет искренний обо всем, что вас волнует, о главном, о сокровенном».

Как «Подруга», «Вам, девушки» — это книга не одного автора, а сборник советов разных экспертов. Среди прочего есть даже статья, посвященная случайным половым связям. И, конечно, гораздо больше информации об уходе за собой, да и арсенал средств гораздо более широкий.

Например, уже есть рекомендации о том, какими духами пользоваться. Брюнеткам, конечно же, советуют более насыщенные запахи, а блондинкам — легкие. Да и к декоративной косметике отношение уже не столь категоричное.

Книга «Вам , девушки» Из архива редакции

«Не злоупотребляйте косметикой. Молодость так ярка естественными красками, что нет никакой необходимости приукрашать юное, здоровое лицо. Мы не против декоративной косметики — пудры, помады, краски для бровей и ресниц. Но, предупреждаем, что декоративная косметика должна употребляться в в необходимых. крайних случаях и сочетаться с регулярным гигиеническим уходом за кожей».

Больше внимания посвящено и моде. Причем автор этой главы- известный художник по костюмам, знаменитая московская красавица Анель Судакевич. Читать ее интересно и сегодня.

Она пишет о том, как наблюдает из окна за бригадой девушек-строителей: «Наутро бригада пополнилась новой работницей, которая удивила меня своей элегантностью. Из обычной стеганной куртки она выпорола рукава, превратив, таким образом стеганку в жилет. Брюки девушка заправила в мужские сапоги из-за чего казалась очень стройной и высокой».

Так же в книге есть совет, который сегодня выглядит совершенно банальным, но для того времени он довольно свеж: «Нужно найти свой стиль и одеваться соответственно своему стилю».