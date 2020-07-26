Дизайн ногтей: 5 свежих идей для летнего педикюра

Впереди еще целый месяц лета, а значит, есть время поэкспериментировать с педикюром. Ноги загорелые, обувь открытая, в общем, идеальные условия, чтобы попробовать новые идеи педикюра. Обзор трендов — в материале altapress.ru

Белый цвет

Удивительно это или закономерно, но именно лаконичный белый матовый лак на ногах — главный хит лета 2020. Об этом можно судить по количеству постов в Instagram. Впрочем, объяснить это можно просто: он идеально смотрится с загорелой кожей, элегантен и минималистичен, а еще отлично дополняет белую одежду, такую модную в этом сезоне.

Цветок

Компромиссный вариант между креативностью и элегантностью — белые ногти с одним ярким акцентом. Учитывая, что цветочная тема мега популярна этим летом. Главный герой нейларта — цветок на ногте большого пальца.

Голубой глиттер

Если ты не можешь поехать к морю, создай себе море сам — примерно под таким девизом существует еще один актуальный тренд. Ярко-голубые ногти с эффектом глиттера (glitter в переводе с английского «блеск») напоминают о Средиземном море, солнце и бассейне у отеля. Выглядят очень эффектно.

Камни-самоцветы

Для любительниц эффекта даже не блеска, а сверкания подойдет тренд, популярный у корейских бьюти-блогерш. Это дизайн с имитацией драгоценных камней на ногте большого пальца. Остальные ногти при этом остаются монохромными. Немного напоминает сказочную принцессу, но почему бы и нет?

Пастельные бабочки

Если камни — это все-таки чересчур, есть другая идея от к-вeauty. Это нежный пастельный лак бледно-голубого или лилового оттенка и бабочки, как будто нарисованные тонким линером на большом пальце. Не смотря не деликатность такого педикюра, реализация идеи требует большого мастерства.