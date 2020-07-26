Дизайн ногтей: 5 свежих идей для летнего педикюра

Белый цвет
Удивительно это или закономерно, но именно лаконичный белый матовый лак на ногах — главный хит лета 2020. Об этом можно судить по количеству постов в Instagram. Впрочем, объяснить это можно просто: он идеально смотрится с загорелой кожей, элегантен и минималистичен, а еще отлично дополняет белую одежду, такую модную в этом сезоне.
Цветок
Компромиссный вариант между креативностью и элегантностью — белые ногти с одним ярким акцентом. Учитывая, что цветочная тема мега популярна этим летом. Главный герой нейларта — цветок на ногте большого пальца.
Голубой глиттер
Если ты не можешь поехать к морю, создай себе море сам — примерно под таким девизом существует еще один актуальный тренд. Ярко-голубые ногти с эффектом глиттера (glitter в переводе с английского «блеск») напоминают о Средиземном море, солнце и бассейне у отеля. Выглядят очень эффектно.
Камни-самоцветы
Для любительниц эффекта даже не блеска, а сверкания подойдет тренд, популярный у корейских бьюти-блогерш. Это дизайн с имитацией драгоценных камней на ногте большого пальца. Остальные ногти при этом остаются монохромными. Немного напоминает сказочную принцессу, но почему бы и нет?
Пастельные бабочки
Если камни — это все-таки чересчур, есть другая идея от к-вeauty. Это нежный пастельный лак бледно-голубого или лилового оттенка и бабочки, как будто нарисованные тонким линером на большом пальце. Не смотря не деликатность такого педикюра, реализация идеи требует большого мастерства.