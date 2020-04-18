Домашняя одежда: что носить в самоизоляции

Мы остаемся дома уже три недели, и за это время на многие вещи стали смотреть другими глазами. В том числе, и на домашнюю одежду. Кто-то понял, что-то, что он носил раньше не слишком удобно, а кто-то — что недостаточно модно. Кому-то просто все надоело. Редакция подготовила небольшой обзор трендов.

Брутальная женственность.

Стиль милитари и всякие цитаты камуфляжных принтов настолько прочно вошли в тренды 2020 года, что даже проникли в такой гардеробный тыл, как пижамы. Но, с другой стороны — время сегодня суровое, à la guerre comme à la guerre, как говориться. Потому немного провокативности не повредит, когда речь идет о классической пижаме.

Скрасим будни

Те, кто вынужден работать он-лайн и общаться, допустим, по скайпу, не может, конечно, себе позволить проводит совещание в пижамах с зайчиками. Хотя… Но, с другой стороны, и в костюме сидеть на фоне дивана глупо и неудобно. Свободная яркая рубаха и широкие оверсайз брюки — отличный компромисс в данной ситуации.

Mini-Me

Модная тема «мини я» — ребенок и родитель, одетые в одном стиле, появилась несколько лет назад. Правда, изначально она касалось только мам и дочек. Но и на папах с сыновьями смотрится очень симпатично — особенно, когда папы много времени проводят с детьми. А уж для самодеятельных домашних фотосессий какая ткма.

Минимализм

Еще одна группа людей — те, кому в первую очередь важны комфорт и желание полностью сосредоточиться на работе оценят «тихие вещи». То есть те, у которых не никакого звучание — ни цветового, ни идейного. Нейтральный цвец, отсутсвие деталей, минимализм. Удобно работать, удобно гулять с собкаой, делать пробежку. И стирать тоже.