Скидки февраля. Где в Барнауле еще не закончились распродажи

Зимние распродажи в магазинах Барнаула выходят на финишную прямую. Где-то скидки уже закончились 31 января, а где-то, наоборот, достигли своего пика. Мы решили выяснить, в каких крупных торговых сетях можно успеть купить одежду с хорошей скидкой.

В торговой сети Zara сейл «-50%" идет несколько недель. Несмотря на это, выбрать есть из чего — моделей много. Мужские куртки можно купить за 1999 рублей, рубашки за 799, футболки за 699.

В женском отделе представлены платья за 999, джемперы по и брюки, 799, футболки по 399−499, юбки по 799.

Распродажи в Барнауле. Анна Зайкова

Для детей можно выбрать джинсы за 599, сапожки за 1299, и пальто по 1599.

В магазине модной одежды H&M выбор вещей по скидке меньше, но зато они дешевле. Юбки из прошлогодних коллекций можно найти и по 350 рублей, джинсы — по 850, джемперы — по 500. Также со скидкой примерно в 50% распродаются и сезонные коллекции нижнего белья.

Распродажи в Барнауле. Анна Зайкова

Заканчиваются распродажи с максимальной скидкой в 70% в магазинах PULL&BEAR. Платья от этой испанской молодежной марки можно купить в Барнауле от 399 рублей, куртки за 1999, юбки за 350, брюки — за 599.

Турецкие бренды джинсовой одежды COLIN`S и MAVI тоже предлагают выгодные акции.

В COLIN`S действует скидка до 70% на отдельные модели мужских и женских джинсов, и другую одежду. Тишоты с длинными рукавами можно найти примерно за 500 рублей, женские толстовки из искусственного меха — за 695 рублей.

Распродажи в Барнауле. Анна Зайкова

В MAVI сейчас действует не только скидка 50% на осенне-зимние коллекции: до 5 февраля магазин предоставляет своим покупателям дополнительную скидку.

Магазин немецкой марки s. Oliver к уже действующим зимним скидкам (они продлятся до 10 февраля) предлагает акцию — дополнительный дисконт в 20% (до 4 февраля).