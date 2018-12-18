Где купить свежие устрицы на Алтае

Приближается Новый год и долгие каникулы, на которых будет множество застолий. Кто-то захочет удивить гостей меню из морепродуктов, чтобы в холодный зимний вечер вспомнить о летнем отпуске на далеком южном побережье.

Любители морепродуктов знают, что лучше всего готовить только пойманную рыбу или другие деликатесы. Однако не все могут жить на берегу теплого водоема и получать свежий улов. Поэтому тем, кто желает украсить свой стол полезными дарами морей, хочется покупать живую рыбу или сохраненную максимально щадящим способом.

На Алтае, столь далеком от морей и океанов, теперь появилась возможность найти практически любые морепродукты для приготовления чудесных средиземноморских блюд или экзотических кушаний дальневосточной кухни. И что очень важно, эти деликатесы будут «первой свежести»!

Морские деликатесы. Фото предоставлено рекламодателем

Тем, кто мечтает в новогодние праздники (и не только!) полакомиться морскими деликатесами и удивить гостей, будет приятным сюрпризом узнать, что есть в нашем городе такое место. Это группа компаний «Акватория», которая занимается поставками свежемороженой продукции от ведущих трейдеров России.

Мидии, мясо камчатского краба, осьминоги, креветки (королевские, тигровые, лангустин), кета, лосось, форель — в общем, настоящий рай для гурманов.

Морские деликатесы. Фото предоставлено рекламодателем Морские деликатесы. Фото предоставлено рекламодателем