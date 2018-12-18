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Где купить свежие устрицы на Алтае

Приближается Новый год и долгие каникулы, на которых будет множество застолий. Кто-то захочет удивить гостей меню из морепродуктов, чтобы в холодный зимний вечер вспомнить о летнем отпуске на далеком южном побережье.

Морские деликатесы.
Морские деликатесы.
Фото предоставлено рекламодателем

Любители морепродуктов знают, что лучше всего готовить только пойманную рыбу или другие деликатесы. Однако не все могут жить на берегу теплого водоема и получать свежий улов. Поэтому тем, кто желает украсить свой стол полезными дарами морей, хочется покупать живую рыбу или сохраненную максимально щадящим способом.

На Алтае, столь далеком от морей и океанов, теперь появилась возможность найти практически любые морепродукты для приготовления чудесных средиземноморских блюд или экзотических кушаний дальневосточной кухни. И что очень важно, эти деликатесы будут «первой свежести»!

Морские деликатесы.
Морские деликатесы.
Фото предоставлено рекламодателем

Тем, кто мечтает в новогодние праздники (и не только!) полакомиться морскими деликатесами и удивить гостей, будет приятным сюрпризом узнать, что есть в нашем городе такое место. Это группа компаний «Акватория», которая занимается поставками свежемороженой продукции от ведущих трейдеров России.

Мидии, мясо камчатского краба, осьминоги, креветки (королевские, тигровые, лангустин), кета, лосось, форель — в общем, настоящий рай для гурманов.

Морские деликатесы.
Морские деликатесы.
Фото предоставлено рекламодателем
Морские деликатесы.
Морские деликатесы.
Фото предоставлено рекламодателем
Группа компаний «Акватория»

Адрес: Барнаул, Победная ул., 203-а

Телефон: +7 (3852) 50 29−73

Сайт: aqvatoriy.ru

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