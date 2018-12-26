Где найти дизайнерскую одежду для женщин в Барнауле

Сеть бутиков M. Reason представляет дизайнерскую женскую одежду российского производства. Каждая модель бренда отличается качеством и разрабатывается с учетом новейших мировых тенденций. M. Reason — это безупречное сочетание классики и высокой моды.

Каждый год дизайнеры марки разрабатывают 6 коллекций, включающих 150 новых моделей. В основе каждой коллекции бренда M. Reason лежит уникальный «капсульный» принцип. Коллекция разбивается на несколько стилевых и цветовых капсул. Из одной капсулы вы сможете сформировать до 20 полноценных нарядов!

Дизайнерская одежда M.Reason. Фото предоставлено рекламодателем Дизайнерская одежда M.Reason. Фото предоставлено рекламодателем Дизайнерская одежда M.Reason. Фото предоставлено рекламодателем

Дизайнерская одежда M.Reason. Фото предоставлено рекламодателем

Лаконичность линий, элегантность фактур и цветов нарядов от M. Reason помогут любой современной моднице выглядеть безупречно!

Бутики Эм Ризон расположены на первом этаже торгового-офисного центра «Проспект»

Барнаул, пр Ленина, 39, ТЦ «Проспект»