Где найти дизайнерскую одежду для женщин в Барнауле

Каждый год дизайнеры марки разрабатывают 6 коллекций, включающих 150 новых моделей. В основе каждой коллекции бренда M. Reason лежит уникальный «капсульный» принцип. Коллекция разбивается на несколько стилевых и цветовых капсул. Из одной капсулы вы сможете сформировать до 20 полноценных нарядов!
Лаконичность линий, элегантность фактур и цветов нарядов от M. Reason помогут любой современной моднице выглядеть безупречно!
Бутики Эм Ризон расположены на первом этаже торгового-офисного центра «Проспект»
Барнаул, пр Ленина, 39, ТЦ «Проспект»