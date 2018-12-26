Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -25°C
17

Где найти дизайнерскую одежду для женщин в Барнауле

Сеть бутиков M. Reason представляет дизайнерскую женскую одежду российского производства. Каждая модель бренда отличается качеством и разрабатывается с учетом новейших мировых тенденций. M. Reason — это безупречное сочетание классики и высокой моды.

Дизайнерская одежда M.Reason.
Дизайнерская одежда M.Reason.
Фото предоставлено рекламодателем

Каждый год дизайнеры марки разрабатывают 6 коллекций, включающих 150 новых моделей. В основе каждой коллекции бренда M. Reason лежит уникальный «капсульный» принцип. Коллекция разбивается на несколько стилевых и цветовых капсул. Из одной капсулы вы сможете сформировать до 20 полноценных нарядов!

Дизайнерская одежда M.Reason.
Дизайнерская одежда M.Reason.
Фото предоставлено рекламодателем
Дизайнерская одежда M.Reason.
Дизайнерская одежда M.Reason.
Фото предоставлено рекламодателем
Дизайнерская одежда M.Reason.
Дизайнерская одежда M.Reason.
Фото предоставлено рекламодателем
Дизайнерская одежда M.Reason.
Дизайнерская одежда M.Reason.
Фото предоставлено рекламодателем

Лаконичность линий, элегантность фактур и цветов нарядов от M. Reason помогут любой современной моднице выглядеть безупречно!

Бутики Эм Ризон расположены на первом этаже торгового-офисного центра «Проспект»

Барнаул, пр Ленина, 39, ТЦ «Проспект»

  • Реклама
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость