Где найти стильную одежду для горнолыжниц в Барнауле

Собираетесь на горнолыжный курорт? Тогда вам нужно заглянуть в «Бутик под шпилем».

Здесь модницы могут выбрать одежду марки SPORTALM. Популярный австралийский бренд стильной спортивной одежды для женщин, которая сочетает в себе универсальность, высокое качество и уникальный дизайн. Компания начала свое существование с 1953 года.

Более пятидесяти лет торговая марка Sportalm является воплощением австралийских обычаев и традиций и располагается в самом ее центре. Марка востребована во всех горнолыжных курортах мира, включая знаменитый Kitzbuhel, который на данный момент занимает ведущие позиции и находится в Альпийских горах.

Одежда марки SPORTALM. Фото предоставлено рекламодателем Одежда марки SPORTALM. Фото предоставлено рекламодателем Одежда марки SPORTALM. Фото предоставлено рекламодателем Одежда марки SPORTALM. Фото предоставлено рекламодателем