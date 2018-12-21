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Где найти стильную одежду для горнолыжниц в Барнауле

Собираетесь на горнолыжный курорт? Тогда вам нужно заглянуть в «Бутик под шпилем».

Одежда марки SPORTALM.
Одежда марки SPORTALM.
Фото предоставлено рекламодателем

Здесь модницы могут выбрать одежду марки SPORTALM. Популярный австралийский бренд стильной спортивной одежды для женщин, которая сочетает в себе универсальность, высокое качество и уникальный дизайн. Компания начала свое существование с 1953 года.

Более пятидесяти лет торговая марка Sportalm является воплощением австралийских обычаев и традиций и располагается в самом ее центре. Марка востребована во всех горнолыжных курортах мира, включая знаменитый Kitzbuhel, который на данный момент занимает ведущие позиции и находится в Альпийских горах.

Одежда марки SPORTALM.
Одежда марки SPORTALM.
Фото предоставлено рекламодателем
Одежда марки SPORTALM.
Одежда марки SPORTALM.
Фото предоставлено рекламодателем
Одежда марки SPORTALM.
Одежда марки SPORTALM.
Фото предоставлено рекламодателем
Одежда марки SPORTALM.
Одежда марки SPORTALM.
Фото предоставлено рекламодателем
#БУТИКПОДШПИЛЕМ

Телефон: 8 (983) 605-83-70

Адрес: пр. Ленина, 82.

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