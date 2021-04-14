Где потолстеть к лету. ТОП-6 булочных Барнаула по мнению самих барнаульцев

Побаловаться плюшками, объесться кулебякой, а на вечер к чаю купить крокс (кстати, что это?). Altapress.ru представляет обзор, который лучше не читать после шести: он о том, какие барнаульцам нравятся булочные, и какие именно булочки.

«Хлебница»

Оценка на Флампе: 4,9.

«Это же кошмар, а не пекарня. Вас надо запретить!» — пишут о сети «Хлебница» в отзывах на «Флампе». После, правда, поясняют: дело в том, что булки такие вкусные, что сохранить стройную фигуру просто невозможно.

Франчайзинговая сеть пекарен «Хлебница» работает в 57 городах России. В краевой столице у нее 10 филиалов, но особый трепет барнаульцы испытывают к той, что на Георгиева, 22. Покупатели отмечают: в пекарне приятная атмосфера с теплым освещением, продавцы работают с молниеносной скоростью, хлеб свежий, а аромат местной выпечки ощущает весь район. Цены, говорят, «кусаются», но есть скидки для тех, кто пришел после 20:00.

Фаворит клиентов «Хлебницы» — десерт «Смородинка»: сладкая песочная корзинка с ягодой и сыром.

«Любимая»

Оценка на Флампе: 4,9

В Барнауле четыре «Любимых» пекарни, но особенно барнаульцам нравятся две из них: на Малахова, 62 и Тимуровской, 17. Обе, кстати, отличаются приятным интерьером.

«Ни разу не купила здесь ничего подгоревшего или черствого», — пишет на «Флампе» постоянная гостья «Любимой». По ее словам, это лучшая пекарня в районе, и тут вкусно все: и сладкие пирожки, и несладкие, и хлеб. Даже орешки со сгущенкой, которые везде «как камень», здесь мягкие.

Булочки. ССО.

Другим покупателям полюбились круассаны с ветчиной, маковики, а также «штуки со странными названиями». Разнообразный ассортимент — плюс «Любимых» пекарен, в них можно купить такое, что не везде найдешь. Например, в меню есть кокроки: пирожки из нежного пресного теста, фишка и «хит» заведения.

Минус «Любимых» — местный кофе, нравится он далеко не всем.

«Барнаульский Булочник»

Оценка на Флампе: 4,8

У сети «Барнаульский Булочник» шесть пекарен, но «отличники» обитают на Шукшина, 26а и Георгиева, 3.

Адепты «Булочника» почти не пишут в отзывах про цены, обслуживание и интерьер. Они рахваливают вкус выпечки — в особенности, хлеба. Говорят, весь хорош: и «Деревенский», и первый сорт белого, и бородинский, и цельнозерновой, и чиабатта. На сдачу рекомендуют захватить круассан, шоколадный кекс или печенье с кунжутом: «когда ешь, невозможно остановиться».

Выпечка. Десерты. СС0

Постоянных клиентов пекарен «Барнаульский Булочник» расстраивает только то, что выпечку здесь быстро раскупают: чтобы было, из чего выбрать, приходить нужно с утра.

«Пироговъ»

Оценка на Флампе: 4,5.

У сети булочных «Пироговъ» в Барнауле четыре «точки»: на Энтузиастов, Антона Петрова и Весенней, а также в поселке Южном (причем самая высокая оценка как раз у последней).

Те, кто живет поблизости, рекомендуют попробовать в «Пироговъ» слойки с брусникой, сочни с творогом, печенье, кулебяку с рыбой и рисом, хачапури и чесночный хлеб. А также блины и пирог с творогом — пишут даже, что это самое вкусное, что можно найти из выпечки в районе.

Булочки. ССО.

Правда, в последнее время сеть стала получать все больше негативных отзывов. В основном клиенты жалуются на изменение формата: не так давно булочные «Пироговъ» перешли на режим самообслуживания. По словам недовольных покупателей, после этого и выпечка стала хуже.

«Хлебное место»

Оценка на Флампе: 4,3

«Здесь лучшие ромовые бабы во Вселенной». И самса «как с „Узбечки“, только вкуснее». А также: «в выпечке с мясом действительно много мяса».

Это отзывы о сети пекарен «Хлебное место», в Барнауле у нее четыре филиала. Самые благодарные посетители — у того, что находится на Ленина, 93 (возле площади Октября). Помимо ромовой бабы и самсы они советуют присмотреться к хрустящему хлебу, пирогам с красной рыбой, булочкам с курицей и любой выпечке с начинкой из творога.

Выпечка. ССО.

Покупателям нравятся и сотрудницы «Хлебного места»: гостей здесь и правда встречают доброжелательно. «Минусуют» эту пекарню чаще всего за забродивший морс и невкусные эклеры.

«Столичная»

Оценка на Флампе: 4,1.

«Если бы боги ходили в булочные, они бы ходили сюда», — пишут в сети о «Столичной» на Социалистическом проспекте, 70.

Покупателям нравится, что выпечка в «Столичной» всегда свежая, а цены, наоборот, — не меняются, что не может не радовать. Знатоки советуют попробовать местную пахлаву, батон «Карельский», булочки с корицей и пироги. Как плюс отмечают и то, что в меню «Столичной» есть салаты и горячие блюда.

Минус этой пекарни, согласно отзывам, — обслуживание. Пишут, что продавцы не всегда ловко ориентируются в ассортименте, не знакомы с составом продукции и приветливы «через раз».

Выпечка. ССО.

Что-то новое

В конце марта барнаульский ресторатор Андрей Олишевский сообщил о запуске нового проекта: сети магазинов «Вкус Хлеба». Первая точка уже открылась на Советской, 24. Здесь можно попробовать ремесленный хлеб, а также круассаны, выпечку и кондитерские изделия от поваров ресторана Cafe de Lafe и кофейни Sweeter.