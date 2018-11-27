Глянцевый журнал осуществил детские мечты.

Героями проекта стали Илья Жданов, Дима и Диана Балашова, Андрей и Анна Дубровины.
Ребята вместе со взрослыми вволю пофантазировали, а то, что получилось — заснял фотограф Дмитрий Лямзин.
И вот, что получилось!
Илья исполнил свою мечту полетать и взмыл вверх. Он дотянулся до книжных полок. Книги зашелестели страницами, наполненными волшебными историями.
Диана превратилась в фею. Она взлетела к потолку и закружились со свечами в дивном танце.
Андрей даже в своих мечтах принялся играть в футбол. Вышло просто здорово! Очень похоже на игру «квиддич» у Гарри Поттера.
Анне тоже захотелось испытать удивительное чувство невесомости. И это получилось!
А что же делал Дима? А Дима достал свои волшебные краски и творил с ними, что хотел
Организация съемок — Яна Истомина. (По вопросам организации фото-проектов в журнале «Я Покупаю» обращаться по тел. +79130934717)