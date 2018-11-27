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Глянцевый журнал осуществил детские мечты

В ноябре в Детском клубе журнала «Я Покупаю» состоялся волшебный проект под названием «Творим, что хотим».

Глянцевый журнал осуществил детские мечты.
Глянцевый журнал осуществил детские мечты.
Фото Дмитрий Лямзин

Героями проекта стали Илья Жданов, Дима и Диана Балашова, Андрей и Анна Дубровины.

Ребята вместе со взрослыми вволю пофантазировали, а то, что получилось — заснял фотограф Дмитрий Лямзин.

И вот, что получилось!

Илья исполнил свою мечту полетать и взмыл вверх. Он дотянулся до книжных полок. Книги зашелестели страницами, наполненными волшебными историями.

Илья.
Илья.
Фото Дмитрий Лямзин

Диана превратилась в фею. Она взлетела к потолку и закружились со свечами в дивном танце.

Диана.
Диана.
Фото Дмитрий Лямзин

Андрей даже в своих мечтах принялся играть в футбол. Вышло просто здорово! Очень похоже на игру «квиддич» у Гарри Поттера.

Андрей.
Андрей.
Фото Дмитрий Лямзин

Анне тоже захотелось испытать удивительное чувство невесомости. И это получилось!

Аня.
Аня.
Фото Дмитрий Лямзин

А что же делал Дима? А Дима достал свои волшебные краски и творил с ними, что хотел

Дима.
Дима.
Фото Дмитрий Лямзин
Дмитрий Лямзин

Организация съемок — Яна Истомина. (По вопросам организации фото-проектов в журнале «Я Покупаю» обращаться по тел. +79130934717)

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