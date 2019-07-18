Гороскоп: как разные знаки зодиака занимаются шопингом

Планеты в гороскопе влияют не только на характер и отношения с людьми. Шопинг — тоже сфера, в которой не обойдешься без астрологии. Характеристика знаков зодиака, как разных типов покупателей — в материале altapress.ru.

Овен

Вся жизнь нормального Овна проходит под лозунгом «Вижу цель, не вижу препятствий». Поход по магазинам, конечно, тоже. Если Овен здоров, у него всегда есть какая-нибудь супер-идея, которую нужно непременно реализовать. Например, срочно купить туфли-слингбэки, потому что именно их женщине Овну не хватает сегодня для счастья. И не важно, что денег у нее на это нет, да и туфель в радиусе 10 километром — тоже. Овен не чувствует голода, жажды и усталости, идет сквозь снег и ветер, влекомый важностью задачи. Беда — оказаться на шопинге в компании с Овном — ведь в этот момент он глух к чужим мольбам, равно как и к голосу разума.

Телец

«Все в дом!» и «Главное, чтоб было вкусно» — две генеральные шопинг-стратегии классического Тельца. Тельцы — прагматики, их не увлечь ложным блеском и эфемерностью ускользающей красоты. «Платить такие деньги за кофе на какой-то террасе? Да вы с ума, сошли — я дома вкуснее сварю и в 5 раз дешевле». «20 тысяч за билет — это дешево?! Ну и что, что Рим. Да на эти деньги диван можно взять со скидкой! А отдохнуть можно и на даче отлично». И, действительно, можно, поскольку дом у Тельца — полная чаша, а дача — загляденье.

Близнецы

Близнецу обычный шопинг скучен. Вся эта рутина: пришел, увидел, купил — не для таких блестящих умов. Эти великие комбинаторы находятся под покровительством Меркурия — древнегреческого бога торговли, а это, согласитесь, ко многому обязывает. Купить что-то в два (а, лучше, в три раза дешевле) обычной стоимости, получить к этому подарок и еще кучу бонусов на карту — вот это по нашему, по-близнецовски. Ими движет азарт. «Ну и что, что у меня уже есть куча одежды и косметики? Завидуйте молча — это трофеи».

Рак

Конечно, Раки бывают разные, но классический представитель этого знака вообще не особый любитель шопинга. Во-первых, он всем сердцем привязывается к своим вещам и выкинуть дырявую футболку Рака, в которой он ходит десять лет — это все равно, что убить старого, доброго друга. Поэтому в магазины дети Луны обычно попадают в случае крайней необходимости и перед покупкой терзаются сомнениями: «А это, правда, мне идет?», «А дешевле точно не найдем?», «Неужели все в таком ходят?». Зато, если мучительный выбор, наконец, сделан, Раки будут любить вещь долго и преданно.

Шопинг. Покупки. СС0

Лев

Вещь, в которой Лев остался незамеченным, просто не имеет право на существование в его гардеробе. Да она, скорее всего, там и не появится. Открывая свой кошелек, дитя Солнца должно быть уверено, что платит не только за качество, но и за эффект, который впоследствии будет произведен на окружающих. Львы прекрасно осведомлены, что не все то золото, что блестит. Поэтому с большей вероятностью разорятся на сногсшибательную бижутерию, чем на невзрачное изделие со значком пробы. Истинная Львица тратит на свой гардероб гораздо меньше, чем думают завистливые подружки. А ей только этого и надо.

Дева

«Качество — главное правило», — полагает Дева. Идеальный вариант, если все, что ею приобретается, будет существовать вечно. Ну, по крайней мере, лет сто. Излишняя модность отвергается Девами сразу, как свидетельство ненадежности и вульгарности. Зато классика — это их стиль. Если духи — то «Шанель № 5», если мебель — то из дуба, если техника — то немецкая, а коньяк — французский. Дев на мякине не проведешь, и на громкое имя не купишь — первым делом они смотрят не на этикетку, а на обработку шва. Да, на всякую ерунду Девы почти не тратятся, зато следование классическим канонам обходится им в копеечку.

Весы

Весы, как следует из названия, подвержены колебаниям и генеральной линии покупательской стратегии у них попросту нет. Типичная для Весов ситуация: в понедельник они едут на оптовый рынок за продуктами и возвращаются довольные, что сэкономили тысячу рублей. А в пятницу идут в самый дорогой ресторан города и просаживают там в пять раз больше. Тоже страшно довольные, что «хорошо посидели». Весы могут разорится на дизайнерскую вещичку или отоварится в совершенно непафосном месте. В общем, смотря какое будет у них в тот день настроение.

Шопинг. Покупки. СС0

Скорпион

Всякий уважающий себя Скорпион просто обязан иметь какую-нибудь покупательскую манию. При том, что, в общем, он потребитель довольно грамотный, но при страстности натуры полностью контролировать себя не может и, потому, слабое место быть где-то обязательно должно. Так дама Скорпион может литрами скупать духи и при этом равнодушно относится к остальной косметике, а мужчина Скорпион быть суровым аскетом при полной невозможности устоять перед шоколадными вафлями. И хорошо еще, что это будут вафли…

Стрелец

Стрельцы — рационалисты. И, может, единственные из всего гороскопа существа, для которых шопинг — это просто поход за покупками. А не хобби и уж, тем более, не философия жизни (в этом смысле они предпочитают Канта). Истинный Стрелец точно знает заранее, что ему нужно, где это что-то продается и сколько денег он может потратить. А потом просто идет и покупает. Скукота.

Козерог

Отправляясь за покупками, классический Козерог обычно придерживается правила: «Предупрежден, значит, вооружен». Если этот товарищ идет за помидорами, будьте уверены, то купит именно там, где они самые вкусные и дешевые. Нет, он не тратит времени, обходя окрестные супермаркеты. Это не рационально. Он и так знает, где, что и почем. Откуда? Просто, если Козерог когда-то заруливал в этот магазин на 5 минут, то уже просканировал цены, ассортимент и качество обслуживания. Все запомнил. Сделал выводы. Ими и руководствуется в дальнейшем. Вы не такие? Странно. Это же так рационально.

Водолей

Считается, что Водолеи — большие оригиналы. Нет, они просто глобально мыслят. И чувствуют личную ответственность за судьбы человечества. Да, и в магазине — тоже. «Из чего сделан этот крем? Тестировался ли он на животных? Разлагается ли упаковка?» Скажете, сейчас все думают про экологию. Возможно. Но началось все, мы уверенны, именно с Водолеев. Вообще же, они люди в вопросах шопинга спокойные и разумные. Правда, есть у детей Урана и свои слабости — обычно это товары для творчества. Музыкант-Водолей может быть одет в футболку за 100 рублей, зато гитара у него будет за 50 тыс. Уж не сомневайтесь.

Рыбы

Вообще, Рыбы денежки зря тратить не любят. Но, если и правда надо… Для сентиментальных и сложно устроенных Рыб главное — вступить в эмоциональный контакт с вещью. Неважно, что это: ежедневник, пуховик, или квартира, но это «что-то» должно рождать у Рыб чувства, вызывать ассоциации, будить воспоминания… Рыба сразу найдет в магазине «свою» вещь. Вот только купит не сразу, а еще немного подумает. Не имеет значения, сколько она стоит, модная или нет, полезна ли в хозяйстве. Шопинг-компас у Рыб — интуиция. Самое интересное, что, несмотря на странный метод покупок, часто они бывают удачными.