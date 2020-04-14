Готовимся к модным променадам

В начале нового сезона стилист Екатерина Иванова подготовила пять актуальных трендов, которые будут на пике как минимум до конца 2021 года. Мы уверены, что все это скоро пригодится модницам. Невзгоды пройдут, а стиль — это навсегда

Alexander McQueen (Женственность)

Женственность!

Это определенно хорошая новость для сибирских мужчин. Приталенные и Х-силуэты, юбки и платья мини и макси, рюши, оборки, объемные рукава, банты и многое другое, что делает девочек девочками, возвращается в моду. Это вовсе не значит, что нужно прямо сейчас расстаться с любимыми толстовками оверсайз, они остались в показах, просто с каждым сезоном их будет становиться все меньше…

Dries Van Noten (Нестандартная черно-белая геометрия)

Нестандартная черно-белая геометрия

Клетка, полоска, горох в неожиданных исполнениях придут в наши магазины в мае — июле. Самое время задуматься о романтичном платье в огромный горошек или примерить деловой костюм в клетку разных размеров — конечно, если они вам идут…

Burberry (бахрома)

Бахрома повсюду…

Согласитесь, всегда интересно рассматривать сложные образы с бахромой в стиле бохо, но в условиях нашего климата и образа жизни носить их довольно сложно: либо холодно, либо жарко, либо очень долго все это надевать и снимать. Хорошая новость в том, что в тренде бахрома из любых материалов и в любом стиле. Дизайнеры Burberry даже умудрились вписать бахрому из перьев в деловой костюм!

Saint Laurent (кожа)

Кожа в одежде — наше все!

Многие модницы уже оценили этот тренд по достоинству. Неоспоримый факт: кожа с нами надолго! Новые направления — яркие цвета и лак. Но будьте осторожны: и то, и другое при неправильной посадке может визуально добавить пару-тройку лишних сантиметров… Также важно обратить внимание на комфорт, иначе купите и не сможете носить. В летний сезон на смену коже в магазины придут имитирующие тонкие материалы в разных изделиях.

Givenchy (две половинки)

Две разные половинки одного идеального образа!

Этому тренду мы аплодировали на Неделях моды прошлой осенью, а сейчас уже ясно, что мы точно не расстанемся с ним как минимум до конца следующей зимы. Обувь, джинсы, платья, верхняя одежда — все делится на два контрастных цвета или принта, причем по вертикали, которая всегда стройнит. Те, кто пока боится разноцветных сапог и джинсов, могут начать с тренча, его легко вписать в деловой, повседневный и даже праздничный образы.

Екатерина Иванова, стилист-имиджмейкер, шопер, выпускница школы стиля Restyle Studio (Москва)

Instagram @ivanovasiberia