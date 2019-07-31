5 хитов бюджетной косметики, которая удивляет качеством

Altapress.ru подготовил подборку из 5 бюджетных бьюти-хитов, которые заслужили немало хвалебных отзывов и у профессионалов, и у простых покупателей. В среднем они стоят не дороже 500 рублей, а по качеству сопоставима с дорогими аналогами.

1. Тушь для ресниц Cabaret , Vivienne Sabo

Настоящая легенда российских бьюти-блогеров. Vivienne Sabo — марка, позиционирующая себя как французская, но с отчетливым русским акцентом.

Впрочем, это не так важно, поскольку косметика эта действительно качественная и недорогая. Яркий пример — тушь «Кабаре». Создает отличный объем, длину, не склеивает ресницы, имеет удобную силиконовую щеточку.

Как сказано на сайте самого бренда, каждую минуту в мире продается 15 экземпляров этой туши.

Стоит не дороже 300 рублей.

2. Гелевая подводка , Vivienne Sabo

Еще один продукт от Vivienne Sabo, который активно используют в своей профессиональной работе даже звездные визажисты (например, москвичка Гоар Аветисян).

Обычные девушки, которые освоили непростое искусство создания идеальных стрелок, тоже отмечают очень удобную тонкую кисточку, а также формулу самого продукта — в меру жидкую, плотную и стойкую.

Стоимость — около 300 рублей.

3. Шампунь для жирных волос «Глубокое очищение и уход» от Natura Siberica

И снова — хит от отечественного товаропроизводителя. Безсульфатные шампуни для волос — модная тема, и продуты этой линейки от российского бренда Natura Siberica пользуются огромной популярностью в рунете.

Среди плюсов этого шампуня, регулярно попадающего в разные рейтинги «10 лучших средств», мягкий натуральный состав, укрепление волос, профилактика появления перхоти.

Цена — примерно 300 рублей.

4. Консилер The Eraser Eye от Maybelline

Консилер для глаз от «Мейбеллин» — относительная новинка, ставшая сразу очень популярной среди российских девушек, поскольку интерес был подогрет восторженными отзывами англоязычных бьюти-блогеров.

Надо сказать, ожидания оправдались — продукт отлично маскирует темные круги, обладает эффектов легкого мерцания, не скатывается и не забивается в складки.

Цена — около 500 рублей.

5. Бальзам для губ Lip Balm от Carmex

Еще один легендарный продукт, который только несколько лет назад появился в России.

Бальзамы для губ американского бренда Carmex (в линейке их около 10 видов), защищает от негативного воздействия окружающей среды, некоторые имеют в составе УФ-фильтры. Увлажняет и питает кожу губ, заживляют трещинки. Среди поклонников продукта — звезда Youtube, бьюти-блогер и визажист Елена Крыгина.

Стоит бальзам около 300 рублей.