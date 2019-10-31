Игра в защите. Зачем добавляют витамин С в крем от морщин

Когда наступают холода, мы вспоминаем о том, что пора повышать иммунитет и добавлять в рацион продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Но, оказывается, витамин С можно полезно использовать не только внутрь, но и наружу. Например, в косметике.

Чем так ценен витамин С? Его главное чудесное свойство заключается в том, что это — мощный природный антиоксидант, то есть вещество, которое помогает коже и организму в противостоять разрушительному действию на клетки свободных радикалов.

«Аскорбинка» помогает замедлять процессы старения в первую очередь, в коже, стимулируя выработку коллагена, ускоряя процессы регенерации, укрепляя ее защитные силы.

Поскольку этот витамин не вырабатывается организмом, его придется искать извне в продуктах, препаратах, кремах и сыворотках.

С лекарствами понятно, а в каких продуктах содержится больше всего аскорбиновой кислоты? Вопреки распространенному стереотипу, в топе самых богатых обладателей этого вещества на 100 г продукта вовсе не лимоны и апельсины, а шиповник — в его сухих плодах содержится целых 1200 мг витамина С.

Среди продуктов-чемпионов также красный болгарский перец (250 мг), облепиха и черная смородина (по 200 мг).

Шиповник ССО

Что касается присутствия разных форм витамина С в ухаживающей косметике, то этот ингредиент считается эффективным именно для возрастной кожи. С какими проблемами помогает бороться «аскорбинка»? С самыми заметными признаками возраста: тусклым цветом лица, мелкими морщинами, гиперпигментацией.

Она делает кожу более плотной и эластичной, помогает ей лучше справляться с ранками и воспалениями.

Конечно, на бьюти-рынке представлено много кремов и сывороток разных производителей. На что обратить внимание при выборе?

В первую очередь, как ни странно, на упаковку. Как известно, аскорбиновая кислота довольно капризна и быстро окисляется при воздействии воздуха и света, следовательно, нужно свести этой воздействие к минимуму: крем должен быть в непрозрачной упаковке с дозатором.

Теперь — о надписях на упаковке. Витамин С может быть включен в состав в разных формах. Самыми стабильными считаются: Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP), Tetrahexyldecyl Ascorbate (THDA), Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) и Ascorbyl Glucoside. Менее стабильными — Ascorbyl Palmitate и Ascorbic acid.

Что касается концентрации этого вещества, то хотя далеко не всегда это указывается в списке ингредиентов, «рабочая» концентрация от 0,3% до 10%.

Так же следует помнить, что косметика с витамином С делает кожу чувствительной к солнцу и при ее использовании нужно обязательно добавлять в свой уход дневной крем с УФ- фильтрами.