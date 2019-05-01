Институт PreventAge: врачам для профессионального роста.

Международный институт интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge® предлагает врачам повысить свой уровень знаний. Для этого он может представить новые высокоэффективные интеллектуальные инструменты и прикладные технологии!

Институт занимается обучением врачей передовым технологиям восстановления и преумножения здоровья, в основе которых лежит инновационная концепция активной профилактики, улучшения качества жизни и обеспечения активного долголетия.

Международный институт интегральной превентивнои и антивозрастной медицины PreventAge® — это научно-образовательная организация, основанная в 2010 году. В СНГ институт PreventAge® является пионером и абсолютным лидером на рынке образования, а также единственным лицензированным образовательным проектом в области превентивной и антивозрастной медицины.

Наши преподаватели получили образование и сертифицированы в ведущих зарубежных центрах данного профиля являются основоположниками и экспертами в области превентивной и антивозрастной медицины.

15 марта 2019 года состоялось открытие регионального представительства института PreventAge в Барнауле. Теперь получать эти знания врачи могут и в нашем городе. Чтобы получить диплом, нужно пройти базовый сертификационный цикл, который состоит из 10 модулей, после прохождения которых и успешной сдачи экзамена выдается удостоверение государственного образца по специальности «врач интегральной превентивной и антивозрастной медицины».

Расписание модулей базового сертификационного цикла на май: 17−19 мая модуль «Окислительный стресс и митохондриально-метаболическая дисфункция в матриксе функциональных дисбалансов: патофизиологические основы , клинические взаимосвязи , лабораторная диагностика и базовые принципы коррекции». 24−26 мая модуль «Стресс и субклиническая дисфункция надпочечников как основной фактор старения , важнейшее звено синдрома хронической усталости и других болезней с «неясной этиологией».

После окончания образовательной программы PreventAge вы: овладеете навыками системного управления здоровьем и эффек-тивной профилактики возраст-ассоциированных и иных хронических заболеваний;

значительно повысите эффективность своей лечебной практики и сможете получать результаты лечения , недостижимые ранее;

недостижимые ранее; измените формат своей практики — сможете сделать ее более независимой и менее загруженной;

значительно увеличите уровень экономической эффективности своей практики и/или бизнеса.

Все это позволит вам получать несравнимо большее эмоциональное и материальное удовлетворение от своей медицинской деятельности.

Помимо базового сертификационного цикла институт PreventAge предлагает обширную программу дополнительного образования по разным направлениям.

Врачи по желанию могут выборочно посещать обучающие курсы по интересующим их темам.

24−26 мая «Школы инновационной лабораторной диагностики и метаболомной медицины».

«Школы инновационной лабораторной диагностики и метаболомной медицины». 28−30 июня в Барнауле институт PreventAge проводит уникальный и беспрецедентный проект , аналогов которому нет в мировой практике: «Экспертная школа нутриэстетики и бьютиметаболомики».

Приглашаем врачей косметологов, дерматологов, пластических хирургов.