Как избавиться от морщин самостоятельно: 3 эффективных способа

Можно ли бороться с морщинами, не прибегая к так называемым уколам красоты"? Что женщина может делать дома самостоятельно, чтобы овал лица оставался четким, а морщины становились менее заметными? Altapress.ru подготовил подборку популярных методик для борьбы с морщинами в домашних условиях.

Фейсбилдинг

Суть метода, придуманного немецким пластическим хирургом Рейнхольдом Бенцом, заключается в том, что мышцы лица можно также тренировать, как мышцы тела, чтобы построить то, что нужно, по аналогии с бодибилдингом.

Доктор Бенц и его последователи считают, что определенная система упражнений помогает снять зажимы мышц и укрепить мышечный каркас. При этом очень важны точность выполнения упражнений (иначе появятся новые заломы) и регулярность (иначе эффекта не будет).

Популяризировала эту систему во всем мире американский косметолог Кэрол Маджио, которая стала в 50 лет заниматься по системе Бенца, потом доработала ее и выпустила книгу. Сейчас Кэрол около 70 и результат от гимнастики у нее, что называется, на лице.

Ревитоника

Сравнительно новая система ревитоника — это наш ответ фейсбилдингу. Это физиологичный метод омоложения лица и шеи, основанный на принципах остеопатии.

Первые наработки в этой области принадлежат Наталье Осьмининой, которая начала разрабатывать эту тему еще в середине 90-х, потом к ней подключилась массажист Анастасия Дубинская, вместе с которой они создали школу естественного омоложения «Ревитоника».

Суть ее примерно та же, что и у фейсбилдинга — нужно делать специальный комплекс упражнений, для лица, глаз, шеи и спины, который нужно выполнять строго по инструкции. Но в ревитонике еще предусмотрен вакуумный самомассаж, который выполняется специальными баночками разного размера.

Японский массаж асахи

Еще одна система омоложения, которая при регулярном и точном выполнении приводит к впечатляющим результатам — японский самомассаж лица асахи зоган. В его основе лежат традиционные техники японского массажа, которую возродил косметолог Хероси Хисаси, а популяризировала стилист Юкуко Танака, которая написал книгу по этой методике.

Суть метода, если упрощать в том, чтобы действовать во время массажа на определенных точки лимфатической системы. И у нем тоже главное — точность выполнения и регулярность.

Важно помнить, что прежде чем приступать к занятиям по любой из этих систем, нужно внимательно ознакомиться с противопоказаниями, а они всегда есть.