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Как найти гармонию с помощью йоги

Ученые давно доказали, что физически здоровые и развитые люди быстрее продвигаются по службе и имеют более высокие доходы, нежели те, кто не уделяет достаточного внимания своему телу.

Гармония с помощью йоги.
Гармония с помощью йоги.
Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты семейного Yoga&pilates DOM демонстрируют это на практике, помогая сотням клиентов получить форму своей мечты. Здесь можно не только качественно «прокачать» свое тело, оздоровив его с помощью воздушной йоги, пилатеса, бодифлекса, миофасциального релиза, стретчинга и фитнес-интенсива, но также получить мощный импульс для духовного и творческого развития.

Занятия по осознанному движению, медитации, телесным практикам помогут зарядиться энергией, снять внутренние блоки, научиться слышать и понимать свое тело. Это уникальные занятия, благодаря которым сами собой уходят многие жизненные проблемы, и жизнь меняется в лучшую сторону.

Гармония с помощью йоги.
Гармония с помощью йоги.
Фото предоставлено рекламодателем

В Yoga&pilates реализуется другой уникальный проект, когда мама и ребенок могут находиться рядом, занимаясь вместе спортом, начиная с двух месяцев. Таким образом у ребенка с подачи подтянутой мамы формируется правильная картина мира — здоровый образ жизни становится для него нормой.

Семейные направления включают в себя «Фитнес-мама и малыш», танцы с малышами, развивающие занятия, детскую йогу, мягкую школу, осознанное родительство. Больше не нужно выбирать: спорт или семья. Время можно провести интересно и с пользой вместе.

Для будущих мам разработаны специальные курсы йоги, пилатеса, фитнеса. Благодаря занятиям женщина избежит таких присущих беременности проблем, дискомфорта в спине и суставах, головокружения, у нее улучшится общее самочувствие.

Гармония с помощью йоги.
Гармония с помощью йоги.
Фото предоставлено рекламодателем

В центре есть все условия для комфорта: чайная комната ожидания, раздевалки, душевые кабины, релаксационный кабинет. Также действует новейшая услуга омоложения лица — шугаринг.

Для предпринимателей и деловых людей действует программа «Антистресс», которая поможет быть максимально эффективным в своем деле и в семье, не испытывая перманентного напряжения.

В Yoga&pilates работают исключительно опытные тренеры, которые живут своей профессией и постоянно развиваются.

Гармония с помощью йоги.
Гармония с помощью йоги.
Фото предоставлено рекламодателем
Студия Yoga&Pilates DOM

Адрес: ул. Ползунова, 52-а

Телефон: (923) 006−4809, (385−2) 57−48−09

Сайт: yogapilatesdom.ru

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