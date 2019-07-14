Как отрастить брови: народные средства, сыворотки, масла и салонные процедуры

Широкие и густые брови по-прежнему в моде. Однако в сезоне лето 2019 они более естественные и пушистые «аля Водянова». Драматичный восточный вариант «как у Ким» потихоньку уходит в прошлое. О том, как отрастить брови, которые пали жертвой безжалостных бьюти-экспериментов, читайте в материале altapress.ru.

Разумеется, счастливиц с бровями как у Брук Шилдс, полученных от рождения, немного. Но все-таки, прежде чем идти в салон или броу-бар, чтобы сделать микроблейдинг, пудровое напыление или другим способом создать искусственный эффект густоты, сначала нужно вспомнить, что мы можем сделать самостоятельно.

Существуют и салонные процедуры, направленные на то, чтобы активировать волосяные фолликулы и стимулировать рост волос на бровях, есть и способы отрастить брови в домашних условиях.

Сыворотки для роста бровей

В продаже существуют специальные сыворотки от разных производителей, стимулирующие рост бровей и ресниц. В состав обычно входят био-пептиды, простагландины, аминокислота таурин или специальные запатентованные формулы. Поэтому стоят средства, как правило, недешево. Например, российский бальзам для ресниц и бровей Satura — около 2500 рублей, а американская сыворотка для роста бровей Adonia BrowRevive или немецкая Advanced Lash — примерно 4500−5000 за несколько миллилитров.

У некоторых из сывороток есть противопоказания, например, беременность или склонность к аллергическим реакциям. Поскольку средства сильнодействующие, производители рекомендуют курсовое применение, обычно 1−3 месяца. Кроме цены, есть еще один существенный минус — эффект отмены.

Масло для роста бровей

Принципиальная разница масел и стимуляторов роста в том, что у масел натуральный, более мягкий состав и действуют они на уже имеющиеся волоски, делая их менее ломкими, питая и увлажняя. Возможно, после нескольких недель применения светлые брови слегка темнеют. Обычно для ухода за бровями применяют как мономасла: касторовое, репейное, миндальное, так и самостоятельно приготовленные смеси.

Продаются и уже готовые специальные смеси, например, целая серия масел для бровей и ресниц российской марки DNC. Конечно, чудес от них ждать не стоит, но и цена в районе 100−200 рублей такого не предполагает.

Рисковое народное средство

Еще одно средство для стимуляции роста бровей (и волос на голове), активно обсуждаемое на бьюти-форумах, это никотиновая кислота в ампулах. Пара капель мажется на брови, остальное содержимое ампулы придется выкинуть, поскольку при взаимодействии с воздухом средство портится уже через час. Это жидкая форма витамина РР, метаболический препарат, принцип действия которого заключается в том, что он расширяет сосуды и способствует активному приливу крови к местам нанесения (если помазать голову или брови) и это стимулирует их рост. Но никотиновая кислота может вызвать очень сильную аллергическую реакцию и отек. Цена за 10 ампул — меньше 100 рублей. Как в случае с любыми народными средствами, эффект от применения и безопасность никто не гарантирует.

Плазмотерапия и мезотерапия для бровей

Закончим обзор профессиональными инъекционными процедурами, которые делает врач-косметолог. И плазмотерапия и мезотерапия направленны на то, чтобы разбудить «спящие» волосяные фолликулы и стимулировать рост волос в этой зоне. Эти методы не новы — обычно их используют трихологи для решения проблем с выпадением волос. В случае с плазмотерапией, под кожу в область бровей врачом водятся собственная плазма и тромбоциты человека, а при мезотерапии — колют специальный мезококтейль с витаминами и микроэлементами.

Для достижения результата потребуется несколько сеансов. Среди побочных эффектов возможны покраснение, отек и иногда аллергические реакции на состав коктейля. Минус в том, что для бровей нужны микродозы. Обычно в барнаульских салонах только для бровей такую процедуру не делают. Но в комплексе с мезо- или плазмотерапией для волос — возможно.