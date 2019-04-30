Как перестать нервничать, и начать жить на «позитиве»

Здоровье — важнейшая составляющая качества жизни. Врачи справедливо говорят, что именно от ментального здоровья, зачастую, зависит то, насколько человек успешно справляется с неудачами, продуктивно работает и эффективно реализует свой потенциал.

Мы многое хотим успеть и многого добиться и, к сожалению, часто расплачиваемся за это желание высоким уровнем стресса. Его повышают и проблемы, и негативные события, которые случаются у всех. У некоторых из нас это приводит к тревожности, депрессии, паническим атакам, нарушениям сна и другим нервным состояниям. Почему же, когда болит зуб, мы идем к стоматологу, а с душевной болью пытаемся справиться сами? Такая тонко организованная система, как человеческая психика, требует внимания квалифицированных специалистов.

Медицинский центр «Ментальное здоровье». Источник: mental22.ru

Медицинский центр «Ментальное здоровье» занимается решением именно нервно-психических расстройств. Для обеспечения более качественного лечения в центре имеются функциональный процедурный кабинет и медицинская сестра, что дает возможность осуществлять максимальный контроль за проводимой терапией и состоянием пациента ежедневно.

Медицинский центр «Ментальное здоровье». Источник: mental22.ru

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