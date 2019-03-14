Как подготовиться к свадьбе в Барнауле

Для любой невесты, готовящейся к свадьбе, важна каждая деталь ее образа. В мельчайших подробностях продумывается наряд, аксессуары, макияж и прическа. Как выглядеть идеально на празднике мечты, расскажем в нашем материале.

Профессиональный визаж

Одно из главных беспокойств у невест: как найти своего мастера на все руки, который создаст полноценный образ для торжества. Один из таких мастеров — Екатерина Козлова, и профессиональный визажист, и парикмахер, и мастер-бровист. Екатерина сможет создать целостный образ «под ключ»: оформить и подкрасить бровки, сделать макияж (и не только свадебный, но и вечерний, дневной и любой другой), уложить волосы, заплести косы и даже подобрать украшения в прическу и серьги. Кроме того, мастер готов взять в свои руки образы прекрасных гостей свадьбы, нужно лишь сообщить количество человек и время готовности. Об этом стоит позаботиться заранее и уже забронировать дату, ведь свадебный сезон уже близко. К тому же, цена приятно удивляет — свадебный образ всего 4000 руб.!*

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Нежность, влюбленность и женственность — черты невесты, которые обязательно должен подчеркивать ее образ. Макияж с правильно расставленными акцентами позволит раскрыть взгляд, подчеркнуть достоинства и скрыть неидеальные черты. Чтобы макияж был действительно прекрасным, нужно выбрать по-настоящему профессионального визажиста, который сможет не механически сделать макияж «под копирку», а прочувствовать образ, понять, чего хочет невеста, и сделать индивидуальный и по-настоящему прекрасный макияж. Татьяна Куршева — один из таких визажистов. Образы невест, созданные ей, прекрасны и неповторимы.

Телефон +7 (960) 948-31-53

Фотосессия

Если в вашей жизни намечается свадьба, корпоратив, званный вечер, фотосессия или тематическая вечеринка с друзьями, то вам нужна именно я. Мы вместе сможем создать образ от скромной и застенчивой девушки до роковой несравненной красотки.

Телефон +7 (913) 248-88-47

Прическа

Мастер из Барнаула Ксения Кабакова создает самые разные прически. Это могут быть нежные и очень соблазнительные волны, и дерзкие афро-кудри. Но в каждом случае это будут современные прически. Также ей подвластны косы любой сложности, свадебные и вечерние укладки.

Прически от Ксении Кабаковой не только эффектно смотрятся в жизни и на фото. Удобство и актуальность позволяют носить их в любой день, украшая его и создавая отличное настроение. Портфолио мастера постоянно пополняется, и листать ее «Инстаграм» — одно эстетическое удовольствие.

Телефон +7 (983) 543-68-68

Организация свадьбы

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