Как похудеть с помощью одежды: секреты российских звезд

Любая женщина хочет выглядеть идеально. Порой для достижения необходимого результата достаточно лишь воспользоваться простыми хитростями, чтобы прибавить пару сантиметров в нужных местах и убрать в ненужных. Как выглядеть стройнее с помощью грамотно подобранной одежды? Altapress.ru предлагает подборку советов на примере российских знаменитостей.

Одна из самых распространенных ошибок женщин с пышными формами — носить одежду без рукавов и в сочетании с небольшим круглым декольте. Увы, красивые подтянутые руки анатомически редко идут в природном комплекте с большой грудью. К тому же после 35 лет у многих именно предплечья —зона, которая одной из первых предательски выдает возраст и даже небольшой лишний вес. А небольшой округлый вырез на пышногрудых женщинах с округлыми плечами делает грудь еще тяжелее, плечи круглее, а шею корочн.

Зато в платье миди или макси с рукавами рукавами, V -образным низким вырезом низким вертикальной застежкой (которая визуально вытягивает фигуру), и акцентом на талии, такая Х образная фигура смотрится шикарно. Удачный вариант для не худых девушек невысокого роста, кому повезло иметь большую грудь, тонкую талию и широкие бедра.

У каждого типа фигур есть свои слабые и сильные места. При, А -образном типе фигуры даже у высоких и хрупких девушек, ,"зыбкой" зоной остаются бедра. И лишние горизонтальные линии и акценты в верхней части ноги (например прорези на джинсах) могут визуально утяжелить это место.

Зато классическое офисное сочетание выглядит идеально. Темная прямая юбка-миди с высоким поясом подчеркнет талию, сделает бедра стройнее, а белая блуза добавит объема там, где его не хватает — в плечах и груди.

Для женщин с Н-образной фигурой, (когда плечи и бедра примерно одной ширины и не особенно ярко выражена талия) важно избегать горизонтальных линий как раз в области талии и живота. А также лишних складок ткани в этой области — все это делает фигуру несколько прямоугольной и расплывшейся.

Зато грамотно подобранное платье-футляр средней длины, с V образным вырезом, вертикальными отстрочками в области талии, и контрастным принтом среднего размера отлично вытягивает фигуру, создавая гармоничную пропорцию.

Для женщин, у которых большая грудь, и широкие плечи, а бедра и талия при этом выражены не сильно, очень важно уравновесить верхнюю и нижнюю часть. Особенно, если грудь действительно очень большая, рост средний, а ноги пр этом не очень длинные.

Не самый правильный выбор — это футболки из тонкого трикотажаи кроссовки с. джинсами, тем более подвернутыми — так ноги кажутся коротковатыми, а верх слишком грузным и рыхлым.

Зато другой вариант: яркий брючный костюм с выраженными вертикальными линиями, грамотно «разбитый» посередине черным топом делает верх стройней и легче, а длинные брюки и каблуки придают несколько сантиметров ногам. В общем, просто загляденье.