Как мужчине выбрать бюстгальтер женщине в подарок на День Святого Валентина и 8 Марта

День Святого Валентина и 8 Марта неумолимо приближаются, а с ним и необходимость ломать голову над подарками для женщин. В феврале магазины крупных бельевых брендов (Intimissimi, INCANTO и другие) предлагают романтические коллекции, специальные акции и скидки. С одной стороны — красивое белье очень уместный вариант сюрприза на День Всех влюбленных, с другой — выбрать его не просто: как отличить слипы от хипстеров и вандербра от балконета? Для отважным парней, которые хотят самостоятельно купить белье в Барнауле для своих возлюбленных в помощь наша статья.

Современных моделей бюстгальтеров существует очень много. Коротко расскажем про самые популярные, то, что важно знать мужчинам при выборе.

«Анжелика» — открытая модель на каркасе с широко расставленными тонкими бретелями, которые могут отстегиваться. Чтобы представить, как она выглядит, достаточно вспомнить декольте героини Мишель Мерсье в одноименной киноэпопее.

Балконет — модель, очень похожая на «анжелику», открытые чашки, часто с кружевами. Такое белье надевают под одежду с глубоким вырезом. Обе модели лучше всего смотрятся на груди средних размеров.

«Пуш ап» — бюстгальтер, который за счет особой конструкции делает грудь визуально на 1−2 размера больше.

«Вандербра» — вид бюстгальтера, придуманный компанией Wonderbra. Как и «пуш ап», визуально увеличивает грудь и делает декольте соблазнительным.

Минимайзер— современный вид комфортного бюстгальтера для женщин с большим размером груди.

Классический бюстгальтер — гладкая (или с небольшим количеством кружев) удобная, но достаточно закрытая повседневная модель, которую надевают по одежду с неглубоким вырезом.

Бралетт — модель, ставшая модной сравнительно недавно. Особенность в том, что ее можно использовать как топ, частично демонстрируя широкой общественности. Выглядит как два вытянутых треугольника, в ней нет косточек и всяких прочих ухищрений, поэтому показывает грудь такой, какая она есть. Часто изготавливается из кружев. Идеален для девушек с маленькой высокой грудью, для большой неудобен.

Бюстье — модель, в котором бюстгальтер продолжается небольшим корсетом. Хорошо смотрится на нехудых женщинах с пышной грудью, поскольку демонстрирует только то, что надо.