Как мужчине выбрать бюстгальтер женщине в подарок на День Святого Валентина и 8 Марта

Современных моделей бюстгальтеров существует очень много. Коротко расскажем про самые популярные, то, что важно знать мужчинам при выборе.
«Анжелика» — открытая модель на каркасе с широко расставленными тонкими бретелями, которые могут отстегиваться. Чтобы представить, как она выглядит, достаточно вспомнить декольте героини Мишель Мерсье в одноименной киноэпопее.
Балконет — модель, очень похожая на «анжелику», открытые чашки, часто с кружевами. Такое белье надевают под одежду с глубоким вырезом. Обе модели лучше всего смотрятся на груди средних размеров.
«Пуш ап» — бюстгальтер, который за счет особой конструкции делает грудь визуально на 1−2 размера больше.
«Вандербра» — вид бюстгальтера, придуманный компанией Wonderbra. Как и «пуш ап», визуально увеличивает грудь и делает декольте соблазнительным.
Минимайзер— современный вид комфортного бюстгальтера для женщин с большим размером груди.
Классический бюстгальтер — гладкая (или с небольшим количеством кружев) удобная, но достаточно закрытая повседневная модель, которую надевают по одежду с неглубоким вырезом.
Бралетт — модель, ставшая модной сравнительно недавно. Особенность в том, что ее можно использовать как топ, частично демонстрируя широкой общественности. Выглядит как два вытянутых треугольника, в ней нет косточек и всяких прочих ухищрений, поэтому показывает грудь такой, какая она есть. Часто изготавливается из кружев. Идеален для девушек с маленькой высокой грудью, для большой неудобен.
Бюстье — модель, в котором бюстгальтер продолжается небольшим корсетом. Хорошо смотрится на нехудых женщинах с пышной грудью, поскольку демонстрирует только то, что надо.