Как выглядеть моложе женщинам после 40: какие прически и макияж лучше не носить

Женщинам всегда хочется выглядеть моложе, чем они есть на самом деле. Даже если им всего 25, будет приятно, если весь мир будет считать, что всего 18. К счастью — все в наших руках, потому что с помощью одежды, прически и макияжа можно визуально скинуть пять лет и пять килограммов. О том, какие образы для женщин после 40 их молодят, а какие старят — в нашем обзоре.

Цвет волос

Одна из самых распространенных ошибок российских женщин за 40 и выше — это выбор краски для волос неестественного яркого цвета. Особенно популярны в нашей стране красноватые оттенки. Почему-то считается, что «красное дерево» и «баклажан» — это «живенько».

На самом деле, такой цвет выглядит ненатурально и старомодно, невыгодно контрастирует с потускневшими с годами красками лица, подчеркивает сосудистую сетку и все неровности кожи. А учитывая, что многие дамы при этом пренебрегают уходом за кожей лица и тональными средствами, контраст лишь усиливается.

Стилисты советуют определить свой цветотип, чтобы выбрать оттенок и его глубину. Например, женщинам зимнего цветотипа подойдут глубокие и чистые цвета, а весеннего — приглушенные оттенки и полутона.

В любом случае, при при выборе стоит держаться своей природной гаммы, обращая внимание на оттенки на пару тонов светлее или темнее.

Короткая стрижка

Еще один стереотип, десятилетиями живущий в головах, — «короткая стрижка молодит». Однако если она слишком короткая, эффект получается прямо противоположный.

Тонкие славянские волосы лишаются последней возможности создания хотя бы иллюзии объема. Плюс открываются все проблемные зоны лица и фигуры 40+: поплывший овал, брыли, второй подбородок, складки и так называемый «вдовий горбик». Особенно неудачно это выглядит на полных женщинах, привлекая ненужное внимание к спине, плечам и рукам. Большое тело кажется еще больше по сравнению с маленькой головой.

Стрижка «под мальчика» хорошо смотрится на миниатюрных женщинах с длиной шеей, четким овалом лица и выразительными чертами. Поэтому стилисты рекомендуют выбирать достаточно объемные варианты, чтобы волосы не смотрелись «жидко».

С другой стороны, слишком длинные волосы, если они не густые, здоровые и блестящие — тоже выглядят не всегда красиво и уместно на дамах за…

Универсальное для многих решение — стрижки средней длины — от подбородка до плеч. Почти у всех актрис 40 и 50+ именно такая длина волос. Она создает вертикали возле лица, скрывает проблемные зоны, пропорционально смотрится с разным типами фигур и подходит для разного типа волос. К тому же, на среднюю длину есть много вариантов как формы стрижки, так и укладки.

Верность традициям

Возраст многих женщин выдает то, что они застывают в своих бьюти-привычках аккурат на моде времен молодости. Так что истинное количество лет считывается моментально. Начес, «поставленная» на круглую щетку челка, темный карандаш для губ — явный «привет из 90-х». Человек, выглядящий современно, автоматически принимается за молодого, а старомодно — за старого.

Стилисты советуют периодически делать апгрейд своих приемов макияжа и формы стрижки, чтобы выглядеть актуально. К тому же с годами наше лицо и структура волос меняются — это тоже надо учитывать.

Челка

Еще один миф: «челочка молодит». Это смотря какая челка — короткая, густая, плотная, в подавляющем большинстве случаев производит прямо противоположный эффект, создавая жесткую горизонталь, которая подчеркивает полноту лица и поплывший овал. Ну и конечно, тоже свидетельствует своем «семидесятническом» происхождении.

Что советуют стилисты? Делать ставку на простоту и естественность, волосы должны выглядеть подвижно и динамично.

Выбирать стрижки с косыми челками средней длины, с длинными прядями у лица — это визуально сужает его и вытягивает. Для тех, у кого достаточно плотные волосы, подойдут варианты градуированных стрижек. Тем у кого тонкие — наоборот, лучше отказаться от филировки, чтобы пряди не висели жидкой бахромой.

Объем должен быть средним, а сама прическа оставаться подвижной. Слишком объемные укладки, да еще и намертво зафиксированные лаком — это визитная карточка «тетеньки за 50 из районо».

Макияж

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают дамы в макияже, — слишком интенсивно ярко красят глаза и губы, пренебрегая тоном лица. В то время как визажисты советуют поступать прямо противоположно — главное внимание уделять коже. Ведь именно здоровая, сияющая кожа — это и есть показатель молодости.

Поэтому основное время и усилие — именно на работу с тоном лица. Обязательны — лифтинговый праймер (основа под макияж), корректор, который скроет покраснения и пигментацию, консилер, маскирующий темные круги. И потом — легкое тональное средство. Еще один секрет — выбирать продукты с легкой кремовой текстурой, с которыми кожа выглядит увлажненной.

А вот с матовыми финишами стоит быть осторожными — взрослая кожа и так выглядит суховатой. К тому же, сухие тональные средства подчеркивают морщины.

Главное правило от визажистов — в макияже глаз избегать слишком четких и жестких линий, тяжелой многослойности. Черные карандаши, перламутровые тени, подводки старят. Лучше выглядят полупрозрачные текстуры, оттенки бежевой гаммы, когда переходы тщательно растушеваны.

Еще одна актуальная тема — брови. Тонкие, четкие, черные, коварно изогнутые брови на молодом то славянском круглом лице выглядят комично, а уж на немолодом…

Секрет иллюзии молодости — это не слишком темные, не графичные, не тонкие, но достаточно яркие, объемные и пушистые брови. Эффект постигается самым богатым арсеналом средств, которые дают максимально естественный эффект — это пудры, тени и гели для бровей.