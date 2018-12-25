Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -27°C
213

Как встретить Новый год в лесу, не уезжая из Барнаула

Многие из нас мечтают о том, чтобы встретить новогоднюю ночь в антураже сказочного леса, когда вокруг живые елки, звездное небо, но при этом — максимум комфорта. Да и еще и не выезжая из Барнаула. Возможно ли это? Вполне.

Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин

Бутик-отель «Золотая подкова» предлагает именно такой формат праздника: вкусно, уютно и ярко встретить Новый 2019 год. Расположенный в уединенном тихом месте в лесу, бутик -отель располагает всеми атрибутами комфортного отдыха: ресторан, современные номера, беседка с мангалом.

Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин

И, конечно, в волшебную праздничную ночь Золотая подкова" приготовила нечто особенное для своих гостей. В программе праздника, который ведет шоу-мен Дмитрий Борисов, будут Дед Мороз и Снегурочка, танцевальные и цирковые номера, живой вокал, саксофон, зажигательная дискотека, праздничные уличные фонтаны, конкурсы, игры, сюрпризы. А, чтобы волшебные моменты надолго остались в памяти, для гостей работает фотобудка Magic Box.

Бутик-отель «Золотая Подкова».
Бутик-отель «Золотая Подкова».
Дмитрий Лямзин
Бутик-отель «Золотая Подкова»
  • Шоссе Ленточный бор, 31

Более подробную информацию можно узнать на сайте z-podkova.ru.

Бронирование столиков — 55−45−77

  • Реклама
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость