Как встретить Новый год в лесу, не уезжая из Барнаула

Многие из нас мечтают о том, чтобы встретить новогоднюю ночь в антураже сказочного леса, когда вокруг живые елки, звездное небо, но при этом — максимум комфорта. Да и еще и не выезжая из Барнаула. Возможно ли это? Вполне.

Бутик-отель «Золотая подкова» предлагает именно такой формат праздника: вкусно, уютно и ярко встретить Новый 2019 год. Расположенный в уединенном тихом месте в лесу, бутик -отель располагает всеми атрибутами комфортного отдыха: ресторан, современные номера, беседка с мангалом.

Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин

И, конечно, в волшебную праздничную ночь Золотая подкова" приготовила нечто особенное для своих гостей. В программе праздника, который ведет шоу-мен Дмитрий Борисов, будут Дед Мороз и Снегурочка, танцевальные и цирковые номера, живой вокал, саксофон, зажигательная дискотека, праздничные уличные фонтаны, конкурсы, игры, сюрпризы. А, чтобы волшебные моменты надолго остались в памяти, для гостей работает фотобудка Magic Box.

Бутик-отель «Золотая Подкова». Дмитрий Лямзин