Какие новые рестораны открылись в Барнауле

Еще знаменитый французский шеф-повар Ален Шапель, который жил в прошлом столетии, говорил: «Вы должны любить то, что едите, или любить человека, которому готовите. Приготовление еды — это акт любви». Можно предположить, что повара многих вновь открывающихся ресторанов алтайской столицы знают и помнят эти слова.

Ресторан. Фото: дом-ресторан «Ясная поляна»

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Потому чтовероятнотолько особый подход к работе поможет удержать в столице края «на плаву» заведение высокой кухни в Барнауле. Особенно если вспомнить о череде закрытийкоторые мы наблюдали в течение последней пары лет: «Цицаки», «Моцарелла», «Рисбаран и барбарис». Я уж не говорю о барах и кафекоторых безжалостно и практически повсеместно вытесняют пункты быстрого питания.

Однако на смену старого неизбежно придет что-то новое, не менее интересное… Только за последний год, например, горожане смогли оценить особенности, как минимум 6 новых ресторанов. Хотя по сути, их намного больше. Действующие заведения стараются не отставать: обновляются меню, интерьер и даже в целом подход к работе.

Итак, редакция журнала «Я Покупаю. Барнаул» решила узнать, что нового у нас на гастрономической карте Барнаула?

Совсем недавно, в начале марта этого года, в Барнауле открылся семейный ресторан Piazza Italia. В списке преимуществ заведения — прекрасный вид на реку Обь из панорамных окон, роскошное убранство, «живой рояль», большая детская игровая комната. И, разумеется, изысканная итальянская кухня! Рестораторы говорят: «Ученые уже давно убедились, что у людей, которые регулярно едят морепродукты, хорошее самочувствие, лучше память и прекрасное настроение. Мы заботимся о вашем здоровье и подаём только самые свежие морепродукты, в чём вы всегда можете убедиться самостоятельно».

Сколько стоит: салат с тигровыми креветками, рукколой и авокадо 550 руб. Филе-миньон с грибным рагу и сыром качокавалло 750 руб.

Приятно удивил своих посетителей и ресторан LAN GUSTO. Здесь творческий подход наблюдается во всем, начиная с необычной обстановки… Интерьер ресторана выполнен в корабельной стилистике. Первый этаж это «машинное отделение», а второй — «верхняя палуба».

Любопытно и то, что меню разрабатывал бренд-шеф с европейским опытом, стажировавшийся у профессионалов Франции и Германии. Дмитрий Михайлов ̶ официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров на Алтае, победитель краевого конкурса кулинаров Алтая. Кроме того он ̶ ученик одного из известнейших на данный момент российских шеф-поваров Константина Ивлева.

Лангустины, мороженое из мяса раков, перуанское севиче, которые готовятся по особой технологии, рыбные стейки… Даже классические блюда сопровождаются авторской изюминкой ̶ двойной соус в «Греческом» салате, крутоны с базиликом и прованскими травами ̶ в «Цезаре». Но и это не все сюрпризы! Необычные вкусовые сочетания найдутся и в десертах собственного приготовления.

Сколько стоит: морской гребешок с домашним майонезом и икрой щуки 890 руб. Тартар из лангустина с кремом из сливочного сыра 1300 руб.

В Барнауле открылся первый ресторан настоящей китайской кухни «Русский Shanghai». Интерьер ресторана выполнен в традиционном китайском стиле, позволяющим с порога окунуться в мир гармонии и покоя. Отдохнуть смогут как взрослые, так и дети.

Ресторан «Русский SHANGHAI» в Барнауле — одно из тех мест, где гармонично сплелись китайский и европейский колорит. Для удобства гостей работают 4 зала: винный бар, основной, европейский и китайский зал.

Вас ждёт настоящее гастрономическое удовольствие! Попробуйте утиную грудку по-пекински, курицу «Гунбао» с арахисом и красным перцем чили, свинину «Гобаожоу» под кисло-сладким соусом, ароматное, острое и очень вкусное «Мапо» тофу, сазана в кисло-сладком соусе или тушеного по-китайски. Порции поразят даже взыскательного гурмана своим размером и вкусом, ведь готовят их повара из Китая!

Сколько стоит: китайский салат 320 руб. Свинина в крахмале «Гобаожоу» 585 руб.

В исторической части города радушно принимает гостей еще одно необычное заведение — дом-ресторан «Ясная поляна». Здесь налицо возрождение русских народных традиций. Сама форма подачи блюд заставляет задуматься, а как же жили раньше люди на Руси, чем питались и где?

В тоже время благодаря современной интерпретации блюд и новым технологиям, можно насладиться и давно забытыми рецептами, и гастрономическими новинками! Заведение расположилось в здании № 30 по улице Льва Толстого. Интересен факт, что в начале прошлого столетия здесь находился магазин «Дешёвка», где продавались товары по умеренным ценам для небогатых слоев населения. Это здание признано памятником архитектуры.

Сколько стоит: салат с форелью 425 руб. пирог с уткой и белыми грибами 570 руб.

Информация о ценах действительна на момент публикации

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