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Какие сериалы можно посмотреть летом и насладиться атмосферой

Обычно летом люди чаще гуляют, чем смотрят сериалы, однако бывают вечера, когда хочется насладиться просмотром. Altaptess.ru собрал самый топ.

Сериал "Очень странные дела"
Сериал "Очень странные дела"
Кинопоиск
  1. «Очень странные дела» (Stranger Things) — научно-фантастический сериал о группе подростков, столкнувшихся с паранормальными явлениями в маленьком городке.

  2. «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — комедийно-драматический сериал о домохозяйке, которая становится стендап-комиком в 1950-х годах в Нью-Йорке.

  3. «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) — спин-офф сериала «Во все тяжкие», рассказывающий историю адвоката Сола Гудмана до событий основного сериала.

  4. «Озарк» (Ozark) — криминальная драма о финансовом консультанте, который вынужден переехать в небольшой городок и заняться отмыванием денег для наркокартеля.

  5. «Белый лотос» (The White Lotus) — сатирическая комедия о богатых отдыхающих на курорте, где происходят загадочные события.

  6. «Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots) — анимационный сериал, состоящий из коротких историй о будущем, роботах и других фантастических существах.

  7. «Уилфред» (Wilfred) — черная комедия о парне, который начинает видеть собаку своего соседа в образе человека по имени Уилфред.

  8. «Конь БоДжек» (BoJack Horseman) — трагикомедия о жизни и карьере некогда популярного актера, пытающегося вернуть себе славу.

Это лишь некоторые примеры сериалов, которые можно посмотреть летом. Выбор зависит от вашего вкуса и предпочтений.

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