«Очень странные дела» (Stranger Things) — научно-фантастический сериал о группе подростков, столкнувшихся с паранормальными явлениями в маленьком городке.

«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — комедийно-драматический сериал о домохозяйке, которая становится стендап-комиком в 1950-х годах в Нью-Йорке.

«Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) — спин-офф сериала «Во все тяжкие», рассказывающий историю адвоката Сола Гудмана до событий основного сериала.

«Озарк» (Ozark) — криминальная драма о финансовом консультанте, который вынужден переехать в небольшой городок и заняться отмыванием денег для наркокартеля.

«Белый лотос» (The White Lotus) — сатирическая комедия о богатых отдыхающих на курорте, где происходят загадочные события.

«Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots) — анимационный сериал, состоящий из коротких историй о будущем, роботах и других фантастических существах.

«Уилфред» (Wilfred) — черная комедия о парне, который начинает видеть собаку своего соседа в образе человека по имени Уилфред.