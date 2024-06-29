- «Очень странные дела» (Stranger Things) — научно-фантастический сериал о группе подростков, столкнувшихся с паранормальными явлениями в маленьком городке.
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«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — комедийно-драматический сериал о домохозяйке, которая становится стендап-комиком в 1950-х годах в Нью-Йорке.
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«Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) — спин-офф сериала «Во все тяжкие», рассказывающий историю адвоката Сола Гудмана до событий основного сериала.
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«Озарк» (Ozark) — криминальная драма о финансовом консультанте, который вынужден переехать в небольшой городок и заняться отмыванием денег для наркокартеля.
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«Белый лотос» (The White Lotus) — сатирическая комедия о богатых отдыхающих на курорте, где происходят загадочные события.
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«Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots) — анимационный сериал, состоящий из коротких историй о будущем, роботах и других фантастических существах.
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«Уилфред» (Wilfred) — черная комедия о парне, который начинает видеть собаку своего соседа в образе человека по имени Уилфред.
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«Конь БоДжек» (BoJack Horseman) — трагикомедия о жизни и карьере некогда популярного актера, пытающегося вернуть себе славу.
Это лишь некоторые примеры сериалов, которые можно посмотреть летом. Выбор зависит от вашего вкуса и предпочтений.
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