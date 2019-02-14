Клубника в День святого Валентина: сколько она стоит в магазинах Барнаула

Клубника и шоколад — традиционное угощение на День Валентина. И если найти шоколад можно в любом магазине, то разыскать клубнику зимой непросто. Редакция altapress.ru провела небольшой рейд по магазинам Барнаула, но даже в крупных сетях ягоду удалось найти не везде. Но все-таки она есть.