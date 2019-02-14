Клубника в День святого Валентина: сколько она стоит в магазинах Барнаула

В «Бахетле» клубника продается в разных вариантах: и в обычных контейнерах, и в виде стилизованных букетов. В среднем расфасовка по 300 граммов, но есть и другие варианты. Цена за килограмм — 1399 рубля.
На рынке «Фермерский дворик» (за «Сити-центром») клубнику можно купить в расфасовках примерно по 500 граммов стоимостью 550 рублей.
В супермаркете «Лэнд 24» 300-граммовая упаковка клубники продается по 365 рублей, то есть 1 кг стоит 1150 рублей.
В «Ленте» 14 февраля можно купить клубнику (и другую свежую ягоду) со скидкой 40%. Есть два варианта расфасовки: по 250 г — 176 рублей и 300 г — 176 рублей. Цены указаны у учетом скидок.
В сети «Ашан» клубника еще вчера была в расфасовках по 225 г — 243 рублей и 450 г — 499 рублей. Утром 14 февраля полки были уже пусты, но возможно, в течении дня товар появится.