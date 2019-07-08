Корейская косметика: популярные хиты и инновации

Одним из лидеров продаж среди азиатской косметики у россиянок считается бьюти-продукция из Кореи. Какие необычные товары наиболее популярны и почему косметика из Кореи так хорошо продается — в обзоре altapress.ru.

Почему популярна корейская косметика

Один из секретов, видимо, в идеальном сочетании цены и репутации. Корейские бьюти-средства стоят иногда, как китайские, и, в то же время это «не Китай».

Дешевизну продукции ряда корейских брендов многие эксперты объясняют просто — в Стране Утренней Свежести много мелких производителей, которые не тратят деньги на исследования, не имеют собственных лабораторий (иногда и производств) и часто покупают у других готовые формулы, которые потом дорабатывают. Классический пример: ВВ-крем, придуманный еще в конце 60-х немкой Кристиной Шраммек и запущенный в массовое производство в Корее.

При этом корейцы в непрерывном режиме поставляют на рынок новинки, которые всем хочется попробовать. Минус для потребителей в том, что не все ингредиенты в составах прошли клинические испытания. Например, крема с улиточной слизью вызывают у некоторых специалистов опасения.

Именно благодаря такой политике многие инновации, ставшие популярными, пришли именно из Кореи.

Патчи и тканевые маски

Небольшие легкие пластыри, которые лепятся на локальную область (обычно под глаза) минут на 15. Они хорошо держатся, легко снимаются и дают моментальный (хоть и кратковременный) результат, когда нужно выглядеть свежо. Очень удобно и очень эффективно. Что касается цены, то есть как дорогие, так и очень бюджетные варианты. То же самое можно сказать и о тканевых масках. Женщины сразу оценили их преимущества перед обычными кремовыми и, тем более, альгинатными — не нужно лежать с этой маской полчаса, не нужно смывать. Налепил на лицо и занимаешься спокойно своими делами.

Гидрофильное масло

Масло для умывания — непривычный продукт, придуманный японским визажистом Шу Уемура. Сейчас оно производится и в Японии, и в Корее, но, поскольку японское дороже, в нашей стране популярны именно корейские бренды. Водорастворимое масло, часть азиатского ритуала очищения кожи, который хоть и отличается от европейского, но понравился и россиянкам. Такое масло растворяет макияж и очищает поры. И, несмотря на название, при смывании превращается в нежирную субстанцию.

Софтнер

Не такой пока известный продукт, как патчи или масло, но достойный внимания своей инновационностью. Представлен у ряда корейских марок. Это разновидность густого лосьона, которым завершается процесс очищения кожи. Функция софнера — сглаживание рельефа кожи, смягчение эпидермиса, то есть форсированная подготовка кожи к нанесению следующих средств: сыворотки или крема. Зачем это делается? Чтобы повысить их эффективность.

Бустер

Вообще эффективность — ключевое слово корейского ухода, за которое его так любят потребители. Именно в этом направлении и работает еще одна свежая бьюти-сенсация — бустер. Это жидкое средство, которое применяется не само по себе, а при добавлении в другие косметические продукты, повышая их эффективность.