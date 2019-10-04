Косметика каких стран удивляет качеством, но не популярна в Барнауле

Бум на корейскую косметику в нашей стране не собирается идти на спад: в магазинах появляются все новые марки. Между тем, в мире существует не только косметика из Кореи, Франции и России — есть и другие страны, отлично зарекомендовавшие себя как производители бьюти-продукции.

Израильская косметика

Косметика из Израиля пользуется успехом больше у косметологов, чем обычных покупателей: многие салоны Барнаула годами работают с профессиональными марками Christina, Holy Land и другими. Но заслуживают внимания не только они — в этом смогли убедится все, кто пользовался продуктами масс-маркет или люкс.

Дело в том, что в этой стране очень строгие требования к качеству и составу, высокий уровень развития косметологии и фармацевтики и, конечно, уникальная природная данность — Мертвое море. Поэтому крема, сыворотки даже не очень дорогих марок содержат в составе уникальные морские минералы, и многие компании ведут собственные научные разработки. Их продукция, как правило, не тестируется на животных, не содержит парабенов, соответствует международным стандартам ISO.

У израильской косметики только один существенный минус — она почти никогда не бывает дешевой: даже средние бренды, такие как Health and Beauty, стоят недешево — дневной или ночной крем для лица на wildberries стоит примерно 1000−1200 рублей. А продукция известного израильского бренда Ahava — еще дороже — дневной крем в «Рив Гош» около 3000 рублей. Дороговизна объясняется тем, что компания занимается собственными научными разработками.

Греческая косметика

Обычно знакомство с косметикой из Греции происходит в путешествиях. В туристических районах много лавочек где продаются мыло и крема с главным компонентом — оливковым маслом. В этой стране много разных производителей, как мелких, так и крупных. Один из самых популярных — Aphrodite, их кремами и бальзамами торгуют супермаркеты, крем для лица стоит примерно 15−20 евро.

Греческая косметика сильна своим натуральным составом, качеством сырья и соответствием ISO. Кроме оливы производители используют и другие уникальные растения, которыми богато Средиземноморье.

Самые знаменитые греческие бренды, получившие мировое признание Korres и APIVITA, продаются только в аптеках и стоят недешево даже в Греции — крем для лица около 30 евро. Обе марки знамениты своими составами с высоким содержанием природных компонентов и широким ассортиментом продукции. Например, у Apivita есть даже натуральные краски для волос и детская косметика. К сожалению, в России ее найти довольно сложно, а вот Korres продается в «Л'Этуаль», цена на крем для лица — около 2000 рублей.

Болгарская косметика

Косметика из Болгарии — тот случай, когда цена абсолютно соответствует качеству и приятно удивляет, особенно если покупать в самой Болгарии, даже с низким курсом рубля.

Фирменный ингредиент болгарской косметики — это розовое масло и розовая вода, ведь эта страна является одним из главных поставщиков розового сырья для косметической промышленности всей Европы. Правда, особых чудес от болгарских кремов ждать не стоит, они просто смягчают, увлажняют и приятно пахнут, но если нужно только это, не разочаруют.

Самые известные производители — это Bulgarian Rose Karlovo и BioFresh. Продукцию первого любители болгарской косметики ценят больше, зато второй — более популярен, дешевле и чаще встречается в интернет-магазинах. У BioFresh довольно много линий косметики, в среднем крем для лица на wildberries стоит 300−400 рублей.

Надо заметить, что в 1990-х в Болгарии появились производители, которые пытаются выйти из сегмента дешевой косметики и претендуют на большее. Например, THALLODERMA (первая болгарская аптечная косметика) или REFAN, продукция которого в среднем раза в два больше, чем BioFresh.