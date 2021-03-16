Косметолог рассказала, какие процедуры и средства для ухода нельзя применять весной

Смена времен года означает не только изменение температуры за окном или длительности светового дня, весь организм переходит на новый режим, а это значит, что нужно ему помочь. О том, как должен измениться уход за кожей с наступлением весны, поговорили с врачом-дерматологом и косметологом Аленой Шахматовой.

Не секрет, что весной солнца становится больше, а это значит, что поменяется уход за кожей лица, — говорит врач. — Некоторую косметику нужно убрать с полок до осени, а другую, наоборот, приобрести. То же касается и процедур в салоне или клинике.

Убираем до осени

1. Крем с ретинолом

Ретинол часто используется как активный компонент в профессиональной косметике для домашнего ухода. У него есть одна особенность: он неустойчив к солнцу. Такие крема отлично подойдут в качестве дневного или ночного ухода зимой, так как солнечного света в это время года не так много. Однако весной днем его использовать не рекомендуется.

2. Срединные и глубокие пилинги

Они, как правило, содержат в себе ретинол, которые мы уже упоминали. К ним также относится желтый пилинг.

Активные компоненты в составе глубоких и срединных пилингов проникают в кожу и действуют достаточно агрессивно. Они могут спровоцировать появление пигментации, раздражения или аллергии.

Косметика. Гигиена. ССО

3. Лазерные процедуры в салоне

К ним можно отнести лазерное омоложение и шлифовку. Эти процедуры считаются достаточно агрессивными, они стимулируют выработку меланина. Кожа создает защитный барьер, чтобы защитить себя от вредного воздействия.

Дело в том, что весной и особенно летом, клетки кожи и так вырабатывают защитный меланин. Такие серьезные процедуры, без должного последующего ухода не только не дадут ожидаемого эффекта, но и спровоцируют появление пигментных пятен, покраснений и отеков.

Девушка. Лицо СС0

Можно смело пользоваться

1. Увлажняющий крем

«Обязательно подобранный именно под ваш тип кожи грамотным специалистом» — подчеркивает врач-дерматолог.

Использование увлажняющих кремов важно в течение круглого года, однако крема для зимы и лета все же будут отличаться. Зимой — это более плотные, с фактором защиты от холода. Летом — более легкие, дающие коже дышать. Некоторые производители косметики в состав дневных летних кремов добавляют небольшой фактор защиты от SPF-лучей.

Если вы не знаете, какой крем подойдет именно вам, сейчас многие косметологии предлагают консультации как раз по подбору косметики для домашнего ухода.

Не берите крем наобум, потому что вам кажется, что кожа у вас жирная. Важен грамотный осмотр и выяснение причины. И только потом назначение, — говорит врач.

Крем. Косметика. СС0

2. Средства для очищения кожи

Очищать кожу также важно каждый день, независимо от того, пользуетесь вы декоративной косметикой или нет. К концу дня на коже скапливаются микробы, частички грязи, пыли, косметики. Умывания проточной водой недостаточно.

Во-первых, вода из-под крана жесткая, сушит и стягивает кожу. Во-вторых, здесь, как и с увлажняющим кремом, нужно правильно подобрать средство.

Кому-то необходимо средство для проблемной кожи, чтобы уменьшить высыпания, кому-то средство для тонуса, а кому-то хватит просто очищения. Все очень индивидуально, — говорит Шахматова. — Поэтому не рекомендую выбирать средство для умывания исходя из цены в супермаркете. Правильно подобранный крем и средство для умывания в некоторых случаях могут избавить от дорогостоящих процедур в салоне.

Косметологические процедуры

1. Чистка лица

Эта косметологическая процедура не зависит от времени года. Ее можно проходить по показаниям даже раз в месяц. Чистка лица не воздействует на глубокие слои кожи. Покраснение пройдет в следующие пару дней.

Чистку лица можно проводить даже летом, но стоит помнить, что нужно обязательно использовать крема с SPF и UBF-защитой. А вот от тональных кремов или пудры, забивающей поры, в первые два дня после процедуры использовать нельзя.

Маска для лица СС0

2. Мезотерапия лица

После зимы кожа может стать сухой и начать шелушиться. Перепады температур, сухой воздух от батареи в квартире вредят коже. Увлажнить и напитать ее витаминами можно не только снаружи, используя увлажняющий крем, но и изнутри.

Биоревитализанты в составе содержат гиалуроновую кислоту, увлажняющую кожу, и витамины, которые так необходимы после долгой зимы. Как правило, для достижения хорошего результата хватает пары процедур. Препараты подбираются врачом-косметологом, исходя из показаний и состояния кожи.

3. Ботулинотерапия

Говоря, на простом языке, ботокс или его аналог, диспорт. Препарат вводится в мышцы лица, немного блокируя мимику. За счет этого мелкие морщинки разглаживаются, а новые не образуются. Эффект от процедуры держится 3−6 месяцев.

К лету отличной профилактикой от «гусиный лапок» у глаз может стать как раз эта процедура. Вы не сможете сильно щуриться и морщинки не будут образовываться.

Краски. Лицо. СС0

Обязательно к использованию

Крем с SPF-защитой

SPF — это фактор, обозначающий гарантируемую степень защиты от солнца. Число после этой аббревиатуры на упаковке означает «силу» крема. Средство с SPF 30 будет защищать кожу от ультрафиолета до 10 часов, а вдвое меньший фактор работает около пяти часов и т. д.

Возьмите за правило пользоваться им не только во время отпуска на море, но и в повседневной жизни.

«Крем с защитой от ультрафиолета поможет избежать ранних признаков фотостарения, уменьшит риск появления пигментации и покраснений».

Евгения Зубрицкая