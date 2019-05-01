Стоматологическая клиника доктора Гончарова — одно из редких мест в Барнауле, где реализуются оригинальные концепции лечения All-on-4 и All-on-6, когда всего за 24 часа можно удалить зубы, сразу же поставить имплантаты и мостовидную конструкцию.

Инновации

Концепция лечения All-on-4 («Все на четырех») и All-on-6 («Все на шести»)

Более 150 пациентов смогли оценить преимущества этой концепции имплантации, хотя многие до начала лечения не верили, что это возможно: удалить зубы, сразу же поставить имплантаты и мостовидную конструкцию всего за 24 часа. Однако эта технология эффективна и имеет смысл лишь в сочетании с компонентами Nobel Biocare — об этом часто «забывают» другие клиники. Взяв за основу методику «Все на четырех» или «Все на шести», они предлагают установить израильские и другие более дешевые имплантаты. Это делает лечение неэффективным, и в итоге пациент теряет свое время, деньги и здоровье.

Формула успеха с All-on-4 и All-on-6

Одна из задач клиники — соответствие мировым стандартам. Постоянные обучения в международных клинических центрах, применение только оригинальных методик и материалов дают нашим пациентам гарантию, что лечение будет проведено строго по протоколу и достигнет 100%-ного результата.

В стоматологической клинике это протезирование выполняет хирург имплантолог Алексей Гончаров. Технологии доктор учился у самого автора этой концепции — Пауло Мало.

Применяя концепцию All-on-4 («Все на четырех») и All-on-6 («Все на шести»), мы используем только материалы компании Nobel-Biocare — единственного разработчика и обладателя патента на эту технологию.

Применение хирургических шаблонов

Применение хирургических шаблонов — это новое достижение нашей клиники. Шаблоны нужны для того, чтобы максимально точно указать врачу зону, где необходимо вживлять имплантат.

Применение шаблона в несколько раз минимизирует риск врачебной ошибки, позволяет выполнить работу намного точнее и качественнее.

Операция с шаблонами считается более щадящей и не столь травматичной, поскольку избавляет от необходимости делать лишние надрезы мягких тканей.

Процесс реабилитации проходит быстрее, восстановление протекает легче, практически без болевого синдрома и осложнений.

Время проведения хирургического вмешательства благодаря шаблонам значительно сокращается.

Изготовление шаблона с применением CAD/СAM оборудования с помощью компьютера и объемного 3D-принтера исключает риск, именуемый «человеческий фактор». Хирургические шаблоны — это закономерный успешный итог дентальной имплантации и протезирования. Преимущества их использования позволяют нашим пациентам быть уверенными в высоком качестве и безопасности предоставляемых услуг.

Ортопедия

В стоматологической клинике доктора Гончарова коронки и мосты изготавливают не только из металлокерамики, но и из надежного диоксида циркония. Благодаря своим свойствам этот материал смотрится максимально естественно, он гипоаллергенен, устойчив и долговечен. Конструкция, изготовленная из диоксида циркония, позволяет максимально сохранить ткани при установке.

Кроме того, здесь реставрируют зубы не только с помощью коронок и мостов, но и с помощью керамических виниров и вкладок. Это по-настоящему инновационный способ для эстетического протезирования. Он не только скрывает изъяны, но преображает форму и цвет зубов, выглядит естественно (керамика по своим свойствам схожа с эмалью). А поскольку виниры изготовлены только из керамики, без примеси металла, они абсолютно гипоаллергенны и полностью биосовместимы с организмом человека. Также керамика не теряет своей формы со временем.

Ортодонтия

Любая ортодонтическая проблема легко решаема для специалистов клиники доктора Гончарова. Этим профилем заведует врач Маргарита Нетребская. В 1997 году она окончила АГМУ, а интернатуру проходила уже в Москве под руководством Ю. М. Малыгина — автора классических учебников по ортодонтии.

Исправление прикуса осуществляется тремя способами: путем установки брекетов, пластинок или корректоров. При этом используются только лучшие из существующих материалов и новейшие разработки в мире стоматологии. Например, устанавливаются самолигирующие брекеты Damon, которые максимально снижают уровень дискомфорта.

Из отзывов пациентов:

Одна из самых лучших клиник нашего города. Здесь работают настоящие профессионалы, которым не страшно доверить лечение своих зубов. Очень доброжелательные сотрудники, приятная атмосфера, чистое и уютное помещение. В данной клинике обслуживаюсь не первый год. Результат каждого посещения на 5+.

Если вы ищите идеальное соотношение услуг по цене/качеству, если вы цените комфорт и свое время, если вы понимаете, что за инновациями — будущее, то вам сюда!

Стоматологическая клиника доктора Гончарова Адрес: Барнаул, Павловский тр., 126 Телефон: (385−2) 55−88−00, (960) 955−2013 Сайт: goncharov-clinic.ru

Лицензия ЛО-22−01−004641 от 4 августа 2017 г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.