Крем от морщин: 3 ингредиента в составе, которые действительно работают

Выбор уходовой косметики сегодня огромен и поэтому для многих женщин утомителен. Как найти крем, который действительно работает? Эксперты советуют «читать этикетку», ведь именно список ингредиентов лучше всего расскажет о продукте. Какие вещества в составе крема от морщин самые действенные — в материале altapress.ru.

Крем с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота — один из самых популярных ингредиентов, широко используемых в современной косметике и эстетической медицине. О ней слышали даже те, кто бьюти-темами не интересуется. Это вещество уже содержится в коже человека и отвечает за то, чтобы скреплять клетки между собой, поддерживать синтез коллагена и удерживать воду, много воды. Именно благодаря последней суперспособности кислоту и любят производители косметики.

Форм этого вещества много: высокомолекулярную используют в инъекционных препаратах, низкомолекулярную — в кремах и сыворотках. Только нужно помнить, что кремы с гиалуроновой кислотой вряд ли способны запустить такие как глубинные процессы, как синтез коллагена, но зато они великолепно увлажняют, способствуют регенерации и при регулярном применении делают морщины менее заметными. Результат этот временный, но зато — на лицо.

Как опознать гиалуроновую кислоту в составе крема? Поскольку форм ее много, то много и названий: hyaluronic acid; sodium hyaluronic acid; sodium acetyl hyaluronate; hydrolyzed hyaluronic acid; L-sodium hyaluronate; disodium acetyl glucosamine phosphate; L-sodium hyaluronate и так далее.

Крем. Косметика. СС0

Крем с ретинолом

Ретинол — тоже настоящий герой современной косметологии. Это витамин А, который запускает процесс формирования новых клеток, а главное защищает коллагеновые волокна от разрушения и стимулирует выработку новых.

Кремы с ретинолом используют в анти-эйдж продуктах и еще — для лечения угревой сыпи. Сильное средство, с доказанной эффективностью, но применять его стоит с большой осторожностью. Очень важно подобрать концентрацию, поэтому ретинол используется в основном в профессиональных и аптечных линиях.

Есть ряд противопоказаний — средства с ретинолом нельзя применять беременным женщинам, нельзя пользоваться этой косметикой в весенне-летний период, косметологи не рекомендуют применять ретинол людям с чувствительной кожей.

Ретинол в препаратах может быть использован в разных формах (т.н. ретиноиды) и концентрациях. Ретиноиды — это не те ингредиенты, которые надо искать с лупой: если они есть в составе препарата, то заявлены громко и написаны крупными буквами на упаковке.

Крем. Косметика. СС0

Крем с полифенолами

Полифенолы (флавоноиды и антоцианы) — это растительные антиоксиданты, натуральные, безопасные, но при этом эффективные. Работают на то, чтобы защищать клетки кожи от разрушающего действия свободных радикалов, препятствуют разрушению липидов мембран и витамина С.

Полифенолы получают из разного растительного сырья. Одними из самых богатых на полезные свойства и мощных считаются полифенолы зеленого чая и виноградной косточки. Так, например, средства, в составе которых есть зеленый чай, защищают кожу от вредного воздействия УФ лучей типа В. В списке ингредиентов они обозначаются как рolyphenols.