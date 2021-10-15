15 октября -2°C
﻿
Лучший выбор

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов

«Осень, осень — лес остыл и листья сбросил». А мы наоборот — одеваемся. Altapress.ru рассказывает о трендах, которые помогут продержаться до зимы.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.

Грубые ботинки и сапоги

Как никогда сейчас актуальна универсальная обувь. И в холода согреет и от грязи спасет. И к строгому костюму подойдет — и к спортивному. Даже несмотря на свой грозный вид грубые ботинки с романтичными платьями и юбками сделают ваш образ трогательным и наивным.

«Добруталить» образ помогут цепи: вокруг щиколотки, у носка, сзади — не важно. Уравновесить массивную цепь поможет платформа.

Сапоги могут быть как ультрамодными ботфортами, так и просто высокими со свободным голенищем. Цвет — не важен, но модники особенно пищат от белого.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.

Стеганая верхняя одежда

Под стать брутальным ботинкам — куртки, которые изначально носили солдаты да рыбаки. При этом варианты стеганого пальто в светлых оттенках умудряются быть похожими на уютные одеяла.

Носить под этими куртками можно что угодно — особенно интересны варианты с юбками или платьями в миди длине. Если хочется обозначить талию — смело заворачивайтесь в пояс.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.

Джинсовая юбка миди

Еще одна универсальная вещь — джинсовая юбка средней длины. Отличный повседневный вариант, который подойдет и к рубашкам, и к свитерам. А еще ее не страшно сочетать с теплыми плотными колготками, что не может не радовать модниц в холодные осенние деньки.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.

Красная сумка

Если не хочется выбираться из уютных черных и серых вещей, но душа требует «эдакого» — то акцентная красная сумка придаст перчинки любому образу. Но все чаще дизайнеры прибегают к другому варианту — сочетают яркий красный с нежным розовым. Таким приемом особенно любит пользоваться Bottega Veneta.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.

Бархат

Не надо ворочать носом. Не стоит бояться показаться бабушкой, потому что бархат этой осенью — в тренде. Gucci и Saint Laurent это подтверждают. Особенный шик — бархатные монохромные наряды.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов
tsum.ru.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость