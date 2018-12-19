Кухня их связала

Николай Усов и Дарья Долгополова основали сервис по организации выездной кухни в 2015 году. Catering Barnaul — это фуршеты любого формата, выездной ресторан на свадьбы и корпоративы, это барбекю-вечеринки и лимонад-бары.

— Когда вы поняли, что кухня — это ваше призвание?

Дарья: — Моя профессия сама меня выбрала. Первая работа была связана с общепитом, я думала, это случайно и временно. Но кухня решила иначе, другие профессии так меня не зацепили. И я вернулась.

Николай: — Это было еще в детстве, лет в 10 я уже много времени проводил на кухне с мамой, помогал ей, мне это нравилось, но тогда еще я не придавал этому большого значения. Когда встал выбор, куда пойти учиться, помогла сестра, сказав: «Осуществи детскую мечту». Так и случилось. И это единственный мой диплом, который мне пригодился (смеется).

— Что подтолкнуло начать свое дело?

Дарья: — На самом деле все просто: на одно из знаковых мероприятий края потребовался тематический фуршет на 300 персон с грамотным техническим оснащением и декором, мы располагали всеми возможностями, опыта хватало благодаря всесторонней занятости у обоих, поэтому схватили удачу за хвост. И вот мы здесь! После этого мы поняли, что у нас свое видение и понимание, которого недостает другим, и уже через месяц активной работы у нас были наши первые заказы. Удача и большое желание сделать круто и необычно привели нас к тому, что мы имеем!

— Что нравится в своей работе?

Николай: — Нравится возможность все время учиться, узнавать продукты, открывать новые вкусы гастрономических сочетаний. Нравится видеть преображение людей из голодных и уставших в сытых и довольных. Люблю, когда заказчики делятся своими вкусами и предпочтениями в еде, это помогает нашему развитию и удовлетворению желаний даже самого избирательного заказчика.

Дарья: — Подкупает то, что нет «потолка», можно развивать навыки всю жизнь! Нет предела совершенству, можно идти в любом направлении и не ошибиться. В кулинарии нет рамок! Чистое творчество. А благодарные взгляды гостей на мероприятиях, где мы готовим, дают нереальное вдохновение. Обратная связь с заказчиками, их приятные слова о том, как мы угадали и предусмотрели все пожелания по вкусам, — это самая высшая похвала.

— Есть ли клиенты, которыми вы особенно гордитесь?

Николай: — Мы гордимся без исключения всеми клиентами, так как каждый для нас значим и с каждым связана наша история. Нас выбирают на домашние вечеринки ровно так же, как на светские мероприятия или деловые. Мы гордимся тем, что к нам обращаются повторно и доверяют нам. Заказчики уникальны — и наш подход к ним соответствующий.

— Что, на ваш взгляд, отличает вас от других кейтеринговых компаний города?

Дарья: — В основе нашего проекта — стремление изменить представление о том, каким должен быть качественный кейтеринг. Шаг за шагом мы меняем город к лучшему и прививаем новые вкусные стильные привычки. У нас ответственный и трепетный подход к каждому мероприятию, каждый раз придумываем новые классные вещи не только в плане закусок, но и в оформлении, у нас нет повторений! У нас мощная команда, мы работаем честно и чисто. Мы готовим, как для родных друзей. Мы стараемся и нам это в радость.

— Назовите четыре слова, характеризующих деятельность компании.

Дарья: — Просто. Вкусно. Качественно. Стильно.

— Готовите ли вы деликатесы в повседневной жизни? Кто главный на домашней кухне?

Дарья: — В основном на домашней кухне и проходит вся отработка блюд. Готовим дома очень часто и много. Помню, мы собирали целый месяц гостей: родных и друзей, и готовили для них всевозможные вариации ростбифа, пока не нашли тот самый, который понравился большинству и, самое главное, мне (смеется). Мы идеально разделяем обязанности: Николай главный по мясу и десертам, я — по салатам и рыбе. Деликатесы для каждого свои — одинаково любим и простые знакомые рецепты, также следим за тенденциями в мире кулинарии. Отсюда и наш стиль работы — все знакомо, вкусно и по-новому.

— Наверняка на кухне затруднительно, когда два шефа, как справляетесь?

Николай: — Так на кухне шеф один. Шеф и его начальник (смеется). Нам помогает то, что у нас вкусы схожи, если у нас и возникают разногласия в каком-то вопросе, то все равно мы быстро находим золотую середину, и, как правило, она даже наиболее выигрышна.

— Готовите что-нибудь особенное для заказчиков на Новый год?

Николай: — Да, мы подготовили специальное новогоднее меню как для фуршетов, так и для домашнего стола. Зная по себе, иной раз некогда готовить стол в новогоднюю ночь, поэтому мы решили выручить занятых — мы накормим весь город! У нас можно заказать праздничного гуся, утку, молочного поросенка и несколько видов рыбы. Подробнее в нашем инстаграме @cateringbarnaul.

Дарья: — И вплоть до 30 декабря накроем фуршет в любой точке города. Мы подготовили несколько новогодних сетов и много подарков!

С наступающими праздниками, дорогие читатели! Пускай в следующем году вам откроются новые горизонты и прекрасные виды на то обыденное и родное, что вы имеете. Счастье есть!