Купальники с характером

Пляжная мода сегодня — целый мир, со своими трендами и брендами, простором для фантазии и огромный выбором.

Подчеркнуть или скрыть сексуальность? Выбрать бикини или высокие плавки? Предпочесть кружевное бандо или спокойный минимализм? Вопросов много, главное правило — учесть фактуру своей фигуры. Представляем три ведущих мировых бренда купальников и пляжной моды.

PilyQ Фото предоставлено рекламодателем.

Одна из самых креативных марок в мире — бренд из Барселоны PilyQ. Кружево, соlor blocking, ретро стиль, романтические оборки — это креативное разнообразие в купальниках бренда с испанским характером и жизнерадостным девизом, который звучит как «Vive La Vida», что дословно переводится как: «Да здравствует жизнь»!

PilyQ Фото предоставлено рекламодателем.

Горячие эмоции бикини, цветы-экзоты, терпкие коктейли — основные черты характера колумбийского бренда PHAX. Каждая коллекция купальников пронизана ​​мистическими историями солнца тропиков и морского бриза. Марка делает ставку на смелые сочетания принтов, кокетливых вырезов, веселый стиль.

PHAX Фото предоставлено рекламодателем.

Отличительная черта легендарного американского бренда Vitamin A — минимум деталей.

Vitamin A Фото предоставлено рекламодателем.

Купальники спроектированы так, чтобы каждая линия играла на создание идеального силуэта. Это спокойные, мягкие модели будут подчеркивать красоту тела и сияние загорелой кожи.

Французское белье

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