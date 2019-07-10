Курортный гурман: что вкусного попробовать за границей

Практически в каждой стране есть свои национальные блюда, которые обязательно стоит попробовать туристу. Рассказываем о простых, недорогих и вкусных продуктах, которые можно найти только в Турции, Греции, Кипре, Болгарии и Черногории.

Что привезти из Турции

Поскольку на турецких курортах есть система all inclusive, то обедать в местных кафе никакой необходимости нет. Однако иногда все-таки стоит изменить отельному рациону.

Те, кто путешествовал не только по Анталийскому побережью, но и был в Стамбуле, советуют отведать острый суп-пюре из красной чечевицы «эзогелин чорбасы». Этот постный, но сытный суп, очень любят турки.

Самый простой способ знакомства с турецкой кухней — купить на улице знаменитый бублик симит с кунжутом, с которого традиционно начинается день в турецких семьях.

Утро также начинается там с кофе по-турецки. Его можно не только заказать в кофейне, но и привезти с собой. Самый знаменитый бренд, которым гордятся турки — Mehmet-efendi.

Еще один вкусный и интересный турецкий сувенир — специи. Из редких можно попробовать сумак (иногда называют сумах) — бордовый порошок из ягод уксусного дерева. Приправа придаст пикантную кислинку блюдам из мяса и птицы.

Что привезти с Кипра

Основная кухня на Кипре — греческая, но есть там и свои особенности. И одна из них — английское влияние, которое до сих пор ощущается не только массовым присутствием англичан, но и большим влиянием фастфуда. Основное блюдо в тавернах — это шашлык сувлаки с картошкой фри и гирос — греческая разновидность шаурмы. Вкусно, хоть и однообразно. Местные жители, кстати, тоже их часто заказывают.

Из блюд, которые многие настойчиво рекомендуют дегустировать — рыбное мезе. Это богатое ассорти из разных видов рыбы и морепродуктов с соусами. Стоит примерно 13−18 евро за порцию, но заказывать в кафе допускается минимум две порции. Зато ими можно без проблем накормить шестерых.

Из съедобных сувениров с Кипра традиционно везут халлуми — это солоноватый довольно мягкий сыр, немного напоминающий сулугуни. Халлуми знаменит тем, что его можно жарить.

Еще один недорогой и очень вкусный вариант — это пита с медом, тонкие сладкие лепешки в упаковке, которые продаются в любом супермаркете.

Что привезти из Греции

Те, кто бывал в Греции, советуют обратить внимание на стифадо — тушеную в винном уксусе с луком говядину или крольчатину. Из более дешевых вариантов повседневной еды греков — греческий томатный суп «доматосупа крисараки». Вкусное и необычное постое блюдо из спелых помидоров отлично подходит для жары.

Привезти домой из Греции можно, например, оливковое масло. Но есть и более компактный вариант — паста из оливок (паста эляс), которая продается в маленьких баночках. Также в Греции великолепный хлеб и всякие разновидности калачиков и сухариков, которые в изобилии представлены в пекарнях.

Что привезти из Болгарии

Если уж прилетел в эту страну — не пожалеешь. Болгария до сих пор не перешла на евро, официальная валюта — лев, цены на еду низкие, порции большие, а продукты — вкусные и свежие.

Самый простой, недорогой и популярный у местных вариант еды — банница — что-то вроде пирога из слоеного теста с разными начинками: брынзой, сыром, мясным фаршем.

Еще один приятный съедобный сюрприз — кюфте — свиная, говяжья, или баранья котлетка на гриле и чебабче — болгарская разновидность кебаба. Учитывая, что свинина в Болгарии нежирная, то вкусно невероятно.

Туристам, любящим эту страну, хочется увезти домой половину Болгарии, но если начинать с чего-то небольшого, стоит обратить внимание на шарену соль — главную приправу местной кухни, которая хороша тем, что подходит для всего. В составе чабер, пажитник, паприка, кукурузная мука, соль. В варианте для туристов продается в баночках, красиво уложенная слоями. В гораздо более дешевом виде можно приобрести в супермаркетах в бумажных пакетах. Разницы никакой.

Из более экзотического — варенье из роз. Оно пикантно и, говорят, помогает при простуде. Также возьмите в дорогу розовый рахат-лукум.

Что привезти из Черногории

Еще одна любимая россиянами балканская страна. Кухня очень похожа на болгарскую и турецкую (влияние последней сильно везде на Балканах), но есть и свои национальные фавориты.

Из знаковых блюд, любимых местными и распространенных везде, внимания мясоедов заслуживает плескавица (pljeskavica) — тонкая, большая, нежная и сочная котлета из нежирной свинины, которая подается с кучей свежих овощей.

Также многие из туристов с ностальгией вспоминают рибля чорба (riblja čorba) — суп из рыбы с томатами.

На вопрос, что привезти вкусного, первый ответ, конечно, пршут — черногорский аналог хамона (вяленая свинина, иногда — говядина.) Самый известный вариант — из города Негуша, но есть и куча других. Продаются в месарах (мясных лавках) и обычных супермаркетах в вакуумной упаковке.

Для гурманов рекомендуют сыры с необычными добавками — например, черникой. Они продаются на крестьянских рынках.