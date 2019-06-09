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9 июня 20°C

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Летние головные уборы 2019: что купить на отдых

Наших соотечественников за границей всегда можно вычислить по двум внешним признакам — головным уборам и украшениям. Странноватые шапочки, панамы и прочее — это наше все. Но почему бы им не быть еще и модными? Если перед тем, кто собирается в отпуск, стоит задача купить что-нибудь актуальное в сезоне лето 2019, предлагаем обзор женских головных уборов.

Модель Лоан Шабаноль в бандане
Модель Лоан Шабаноль в бандане
https://www.instagram.com/loancha/

Панама

Спортивные панамы с небольшими полями, которые живо будят воспоминания о моде середины восьмидесятых, снова с нами. Удобный кэжуал-аксессуар, немного ироничный и в меру хулиганский, должен в этом сезоне иметь какую-то фишку — забавный принт, логотип или совпадать по цвету с одеждой. Вариантов много: от люксового Michael Kors до демократичных Mango и Berscka.

Бейсболка

Еще один яркий представитель нормкора, оккупировавший женские гардеробы вместе с модой на этот стиль. Впрочем, из повседневного обихода американских звезд этот аксессуар никогда не исчезал — все-таки национальное модное достояние. Но пару сезонов назад бейсболку стали активно носить даже француженки. Летом 2019 в фаворе светлые экземпляры: белый, розовые, бежевый. Пример добротной респектабельности — у Lacoste.

Бандана

Тем, кто ностальгирует не по 80-м, а по 90-м и началу 2000-х, будет приятно гулять под солнцем в бандане. Знаковый аксессуар конца прошлого века утратил рокерскую брутальность и приобрел приметы лета 2019: белый цвет, аскетичность как у J.W. Anderson и Max Mara или наоборот, яркие цвета, как у Versace. Конечно, на манер банданы можно просто повязать любой подходящий платок, но можно приобрести и что-то новенькое.

Соломенные шляпы

Летние шляпы из соломки — не просто милая классика, которая придаст романтичный флер простому наряду. Главное — такой аксессуар защитит от солнца не только волосы, но и лицо. В конце концов, именно для этого мы и покупаем головные уборы, не так ли? Широкополые шляпы из соломки этим летом широко представлены в лукбуках многих брендов: от Max Mara до Mango.

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