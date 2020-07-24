Летние платья: 5 вариантов на разные случаи

Лето — идеальное время для того, чтобы носить платья. Тем более, что в сезонных коллекциях (которые, кстати, уже распродаются), есть модели на все случаи жизни. Редакция altapress.ru подготовила небольшой обзор платьев 2020.

В офис

В этом сезоне к удовольствию тех, кто предпочитает строгость и минимализм, многие бренды представили и платья-рубашки и платья в стиле сафари, отдав дань семидесятым.

Пикантный акцент лета 2020 — платья с запАхом, которые были на показах, например, у Valentino и Louis Vuitton. Демократичный и универсальный пример у Zara.

На пляж

Платье-рубашку в этом году дизайнеры представили в разных интерпретациях. Один из главных трендов лета 2020 — свободная модель оверсайз, нарочито лаконичная. Длина предпочтительнее ниже колен, а деталей должно быть минимум. Вдохновиться можно примером от итальянской марки Max Mara, а поискать у брендов попроще.

На свидание

Девушкам, у которых в разгаре роман, придется весьма кстати тенденция на сентиментальную романтику и подчеркнутую скромность. Белый цвет, длина до середины икры, рукава-фонарики. Такие мотивы можно было увидеть и на показах у Alexander McQueen и в летних коллекциях, например, Reserved.

На торжество

Хотя массовые мероприятия и отменены, семейные торжества все таки-случаются и в период пандемии. Тем более сейчас, когда уставшие от изоляции дамы используют любой повод, чтобы принарядится. Что актуально для летнего праздника? Цветы на платьях, причем самые яркие и экзотические. Что касается фасона, то вариантов много — от макси с объемными рукавами, до платья-бюстье, как у Вlumarine.

На летнюю веранду

Хоть недолго, но этим летом можно насладиться ужином на летней веранде ресторана. Свободное платье-макси в стиле семидесятых с акцентом на необычные рукава — то, что нужно этим летом. Актуальна красная палитра, от холодной фуксии до теплого оранжевого. Респектабельный вариант — у Max Mara.