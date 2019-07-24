Летняя распродажа 2019: что можно успеть купить из косметики в Барнауле

Продолжаем тему летних распродаж. На этот раз предлагаем подборку интересных акций в крупных торговых сетях «Рив Гош», «Л'Этуаль» и «Парфюм Вояж». Какую косметику можно успеть выгодно купить в эти дни — разбирался altapress.ru.

В магазинах сети «Рив гош» сейчас идет сразу несколько летних акций от разных брендов. Правда, некоторые из них заканчиваются уже 31 июля. Например, предложения от итальянского бренда Pupa — 30% на ряд позиций декоративной косметики, набор для макияжа бровей, тушь Vamp! Extreme и другие.

Только в июле действуют и специальные цены на ароматы марки TOUS — Tous Your Moments Eau De Toilette, например, стоит 1499 рублей вместо обычных 2749.

Концом июля ограничены и сроки действия акции на средства увлажняющей линии от швейцарской марки Five Elements. Так же только до 31 июля будут действовать скидки до 50% на продукцию американо-британского парикмахерского бренда Toni & Guy, и 40% на декоративную косметику российской марки Eva Mosaic

Летние акции от финского бренда Lumene (к примеру, «минус 40%" на увлажняющие блески) действуют до конца августа.

В магазинах сети «Л'Этуаль» с 20 июля началась летняя акция «2=1» — смысл которой в том, что при покупке определенных позиций покупатель платит только за первую, а вторая выдается бесплатно. Действие акции закончится 15 августа.

Есть сейл-предложения и в местной сети «Парфюм Вояж». До 29 июля сеть дает скидку 30% на ряд позиций декоративной косметики израильской марки Ga De. Также до конца июля тут можно купить с 40%-ной скидкой некоторые продукты декоративной французской косметики Bourjois. А вот на продукцию бреда Divage идет распродажа «минус 40% на все». Она продлиться до конца месяца, как и 50% сейл на выборочный ассортимент Eva Mosaic. Продолжается распродажа на декоративную косметику Revlon со скидками до 70%.