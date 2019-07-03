Летняя распродажа 2019: вещи каких известных брендов можно купить в Барнауле со скидкой

В июле в магазинах известных брендов стартовали сезонные распродажи. Сейчас самое время покупать вещи из летних коллекций: магазины уже дают приличные скидки, еще есть выбор моделей и размеров, да и времени выгулять обновки предостаточно. Какие распродажи лета 2019 у крупных торговых марок женской одежды и аксессуаров уже идут в Барнауле — в обзоре altapress.ru.

Магазин модной одежды H&M предлагает скидки до 60% на коллекцию весна-лето 2019. Здесь можно купить блузы из хлопка за 500 рублей, платья- макси из вискозы за 560 рублей (раньше стоили 1399 рублей), свитшоты за 500 рублей (999), слипоны за 400 рублей (799), джинсы за 1500 рублей (2999), блузки с открытыми плечами из вискозы за 1000 (1999). Также акция распространяется и на купальники.

В торговой сети Zara тоже началась распродажа — скидки от 20% до 50% на летние коллекции. Но можно найти вещи и из осенне-зимних прошлых сезонов. На рейлах встречаются топы по 399 рублей, футболки с принтом по 699 рублей, платья по 999 рублей. Юбки и шорты — от 999 рублей со скидками 35−40%, брюки карго с 30% уценкой по 1599 рублей, джегинсы по 999 рублей (старая цена — 1999 рублей).

Магазин испанской марки Mango начал сейл до 50% на летнюю коллекцию несколько дней назад. Льняное платье, например, можно купить за 1999 рублей (было 3999), платье из хлопка тоже доступно за 1999 рублей. Джинсы разных моделей: скини, клеш, slim mom — по 1999 рублей. Кстати, сейчас со скидками продаются пальто и куртки из старых коллекций.

Дан старт распродажам с 30% скидкой в магазинах одежды известного американского бренда Guess. Так джинсы, которые стоили 10690 рублей теперь можно купить за 7483 рублей, а джемпер за 5803 рублей (вместо 8290).

Такая же скидка — минус 30% — предлагается и в магазинах белья Intimissimi.

Сейл-тайм пришел и в отделы крупных спортивных брендов. В Puma началась распродажа со скидкой 50%: футболки за 990 рублей, кеды за 2490 рублей (были 6990), кроссовки за 3490 рублей (были 5790).

Не отстает и вечный конкурент Adidas, который тоже предлагает минус 50% на ряд позиций. Теперь на полках можно найти женские спортивные брюки за 2999 рублей (старая цена — 3690), лонгслив за 1999 рублей (2990), кроссовки за 3499 рублей (7999).