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Life Style Group поможет вам найти свою «половинку»

В Барнауле существует необычная компания — первый центр брака и семьи федеральной сети Life Style Group, филиалы которой расположены по всей стране.

Life Style Group поможет вам найти свою «половинку»
Life Style Group поможет вам найти свою «половинку»
Фото предоставлено рекламодателем

В отличии от обычных брачных агентств, в которых просто подбираются пары, в Life Style Group используются современные технологии построения межличностных отношений, каждый клиент получает персональную коуч-подготовку, при необходимости — консультацию психолога из Москвы Кирилла Гусева, автора собственной научной методики успешного построения отношений. И, конечно, центр предоставляет возможность познакомиться с реальными, действительно свободными от отношений кандидатами (чего ни Linkyou, ни Tinder не гарантируют).

Как работает центр? Мужчина или женщина приходят на бесплатную консультацию, в ходе которой выявляется текущая жизненная ситуация. Затем — персональная коуч-подготовка, следующий этап — подбор, проверка и утверждение кандидатов и рекомендации по поведению на свиданиях, потом — встречи, после которых идет сбор обратной связи с двух сторон и даются рекомендации по их улучшению. Это в самых общих чертах, потому что Life Style Group готов предложить несколько интересных программ тем, кто ищет свою любовь.

Юлия Варавва,
руководитель «Life Style Group Барнаул»:

Юлия Варавва.
Юлия Варавва.
Дмитрий Лямзин

Главная задача нашего центра — помочь человеку понять себя и проблемы в предыдущих отношениях, чтобы избежать их в новых.

Мы даем возможность мужчине или женщине осознать свои истинные, а не навязанные обществом или родными потребности, понять, чего человек хочет на самом деле и что он может дать партнеру. В общем, проблему одиночества превратить в ситуацию с хорошим завершением — созданием долгосрочного союза с «вашим» человеком.


Life Style Group Барнаул, первый центр брака и семьи

Адрес: пр. Красноармейский, 36, офис 211

Телефон: (962) 799−4577, (983) 549−7388

Сайт: brn.lifestylegroup.ru

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