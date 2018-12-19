Life Style Group поможет вам найти свою «половинку»

В отличии от обычных брачных агентств, в которых просто подбираются пары, в Life Style Group используются современные технологии построения межличностных отношений, каждый клиент получает персональную коуч-подготовку, при необходимости — консультацию психолога из Москвы Кирилла Гусева, автора собственной научной методики успешного построения отношений. И, конечно, центр предоставляет возможность познакомиться с реальными, действительно свободными от отношений кандидатами (чего ни Linkyou, ни Tinder не гарантируют).

Как работает центр? Мужчина или женщина приходят на бесплатную консультацию, в ходе которой выявляется текущая жизненная ситуация. Затем — персональная коуч-подготовка, следующий этап — подбор, проверка и утверждение кандидатов и рекомендации по поведению на свиданиях, потом — встречи, после которых идет сбор обратной связи с двух сторон и даются рекомендации по их улучшению. Это в самых общих чертах, потому что Life Style Group готов предложить несколько интересных программ тем, кто ищет свою любовь.

Юлия Варавва,

руководитель «Life Style Group Барнаул»:

Юлия Варавва. Дмитрий Лямзин Главная задача нашего центра — помочь человеку понять себя и проблемы в предыдущих отношениях, чтобы избежать их в новых. Мы даем возможность мужчине или женщине осознать свои истинные, а не навязанные обществом или родными потребности, понять, чего человек хочет на самом деле и что он может дать партнеру. В общем, проблему одиночества превратить в ситуацию с хорошим завершением — созданием долгосрочного союза с «вашим» человеком.