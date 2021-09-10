Лиловые веки и серебристые «слезы»: 6 трендов в макияже на осень-2021

3 Губы цвета фуксии

Яркие губы цвета фуксии — тренд, появившийся в начале 2000-х и сейчас переживающий второе рождение. Необычный ярко-розовый макияж пришел на смену «демократичному» и классическому красному. Розовый оттенок вышел в «топ» и покорил не только мировые модные дома, но и тех, кто следит за фэшн-миром со стороны.