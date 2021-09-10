Лиловые веки и серебристые «слезы»: 6 трендов в макияже на осень-2021

Лиловый макияж глаз — абсолютный тренд всех фэшн-показов 2021 года. Сиреневатый оттенок теней подойдет всем без исключения: от блондинок до брюнеток. Он подчеркнет индивидуальность и, к тому же, будет органично смотреться в туманную и промозглую осеннюю погоду.
Если в предыдущих сезонах визажисты использовали неон для полноценного макияжа глаз и губ, то сейчас популярны небольшие акценты «едких» цветов. К примеру, можно вывести неоном только стрелки — и, вуаля, вы следуете высокой моде.
Яркие губы цвета фуксии — тренд, появившийся в начале 2000-х и сейчас переживающий второе рождение. Необычный ярко-розовый макияж пришел на смену «демократичному» и классическому красному. Розовый оттенок вышел в «топ» и покорил не только мировые модные дома, но и тех, кто следит за фэшн-миром со стороны.
Кроме неона, стали востребованы пастельные тона. В моду вошли четкие стрелки, фантазийные рисунки на веках и необычные сочетания приглушенных цветов.
Брови в стиле Марлен Дитрих — настоящий писк сезона. Они — естественные, аккуратные, чуть акцентированные.
А, чтобы трендово уложить брови, понадобятся только гель для фиксации и немного карандаша.
Сверхблестящий глиттер под нижним веком обрел популярность в начале года. Такой способ макияжа идеален, чтобы скрыть круги под глазами, и эпатажен.