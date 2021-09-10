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Лиловые веки и серебристые «слезы»: 6 трендов в макияже на осень-2021

10 сентября отмечают Международный день макияжа. Как модно краситься этой осенью и какими приемами визажа воспользоваться, чтобы выглядеть, будто с обложки — в материале altapress.ru.

Макияж. Кисточки.
Макияж. Кисточки.
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1 Лиловые веки

Лиловый макияж глаз — абсолютный тренд всех фэшн-показов 2021 года. Сиреневатый оттенок теней подойдет всем без исключения: от блондинок до брюнеток. Он подчеркнет индивидуальность и, к тому же, будет органично смотреться в туманную и промозглую осеннюю погоду.

Лицо. Макияж
Лицо. Макияж
ССО
2 Неоновые акценты

Если в предыдущих сезонах визажисты использовали неон для полноценного макияжа глаз и губ, то сейчас популярны небольшие акценты «едких» цветов. К примеру, можно вывести неоном только стрелки — и, вуаля, вы следуете высокой моде.

Макияж глаз
Макияж глаз
www.instagram.com/p/ByI7fyLDvJq/
3 Губы цвета фуксии

Яркие губы цвета фуксии — тренд, появившийся в начале 2000-х и сейчас переживающий второе рождение. Необычный ярко-розовый макияж пришел на смену «демократичному» и классическому красному. Розовый оттенок вышел в «топ» и покорил не только мировые модные дома, но и тех, кто следит за фэшн-миром со стороны.

Как сделать губы сексуальными.
Как сделать губы сексуальными.
опубликовано на yapokupayu.ru
4 Пастельные тона

Кроме неона, стали востребованы пастельные тона. В моду вошли четкие стрелки, фантазийные рисунки на веках и необычные сочетания приглушенных цветов.

Макияж Dior
Макияж Dior
www.instagram.com/diormakeup/
5 Изящные, натуральные брови

Брови в стиле Марлен Дитрих — настоящий писк сезона. Они — естественные, аккуратные, чуть акцентированные.

А, чтобы трендово уложить брови, понадобятся только гель для фиксации и немного карандаша.

Макияж
Макияж
ССО
6 Глиттер

Сверхблестящий глиттер под нижним веком обрел популярность в начале года. Такой способ макияжа идеален, чтобы скрыть круги под глазами, и эпатажен.

Глиттер под нижним веком.
Глиттер под нижним веком.
makeuplovers.ru
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