Лови момент: 10 правил, как надо фотографироваться

Знакомая ситуация: отдых, погода — прекрасная, природа — прекрасная, ты — прекрасная. А фотографии получатся ужасные. Что особенно обидно именно в отпуске. Как правильно фотографироваться непрофессионалам, чтобы получились удачные снимки? Правильно прислушаться к советам профессионалов. Мы нашли десять дельных рекомендаций известных фотографов.

Эти советы помогут хорошо получаться на фотографиях. Гаранс Доре — знаменитый французский фотограф и фэшн-блогер, раскрыла свои секреты в книге «Любовь. Стиль. Жизнь». Ольга Павлова — талантливый московский фотограф-портретист рассказала о них в интервью порталу Beauty Insider

Правило № 1: Лицом к окну

«Если вы в помещении, всегда вставайте лицом к окну, глядя на свет. Он удалит с вашего лица и морщинки и акне, и мешки под глазами».

Правило № 2: Мягкое освещение.

«Но будьте осторожны в помещении вы или на улице — не вставайте под прямое солнце. Оно отбросит на ваше лицо резкие тени, и это будет портрет кисти Пикассо. Дождитесь мягкого закатного освещения».

Правило № 3: Макияж

«Темная помада редко получается на снимках, губы выглядят поджатыми. Прозрачный блеск, напротив, отличный вариант».

Правило № 4: Блеск и матовость

«Если ваша кожа склонна к блеску, возьмите салфетку и быстро пройдитесь по Т-зоне. Это всегда работает. И последнее — даешь увлажнение! Мажьте ноги, ступни, руки… На съемках мы всегда так делаем и эффект поразительный».

Правило № 5: Где камера?

«Если вы стоите и камера находиться выше, ваша фигура будет казаться приплюснутой, а рост — ниже сантиметров на пять. Если камера расположена ниже, вы будете казаться великаншей. Так что лучше всего расположить камеру на уровне груди».

Правило № 6: С нужной стороны

«Найдите свою рабочую сторону лица — ту, с которой вы себе нравитесь больше. Возьмите зеркало, подойдите к окну, откуда падает свет, и покрутите головой влево-вправо-вниз-вверх. Большинству идет поворачивать голову чуть вбок, на 2/3 или ¾, не уходя в профиль. Кстати, рабочая сторона есть у всех. Даже у самых признанных красавиц. Равно как и нерабочая».

Правило № 7: Свой вариант улыбки

«Найдите свою улыбку. Способ тот же — поулыбаться перед зеркалом по-разному. Кому-то идет полуулыбка Джоконды, кому-то — улыбка во все 32 зуба. Можно вообще улыбаться только глазами. Попробуйте».

Правило № 8: Плечо вперед

«Чтобы казаться стройнее — повернитесь к камере боком, выдвиньте вперед плечо. Увы, камера обычно полнит. Поэтому развернитесь к ней так, чтобы объектив видел примерно ¾ вашего тела».

Правило № 9: Не стой столбом

«Удачный кадр в полный рост — это сложно. Следить за всеми конечностями и за лицом — та еще задачка. Добавьте в кадр другого человека, начните с ним взаимодействовать. Или возьмите в руки предмет — книгу, чашку кофе, очки — и взаимодействуйте с ними».

Правило № 10: Отойди от стены

«Не фотографируйтесь вплотную у стены — позади вас должно быть пространство, воздух. При портретной съемке главное, чтобы в резкости были ваши глаза. Если прижать человека к фону, фон тоже будет в резкости. (Кстати, групповых фото это также касается)».