Макияж губ: какую помаду выбрать, чтобы быть в тренде осенью 2019

Чтобы отвлечься от грустной мысли о приближающейся осени, пора поговорить на тему «Тренды осени 2019». В макияже — это влажные эффекты, которые поставили окончательный шах и мат матовому лицу. О том, какие помады, цвета и текстуры будут актуальны в новом сезоне — в обзоре altapress.ru.

Летом было модно сиять здоровой и увлажненной кожей с нюдовым мейком, осенью — курс на кремовые текстуры и влажный финиш продолжается.

Влажные губы

Конечно, матовые помады отлично смотрятся на фотографиях, но в реальной жизни выглядят уже несколько надуманно. Ну, разве что в вечернем макияже. Что касается ежедневного мейка, в котором важны спонтанность и небрежность, то здесь в авангард трендов вернулись блески для губ.

Также в линейках разных брендов есть необычные продукты с влажным финишем. Например, бальзам для губ Le Rose Perfecto Givenchy с гиалуроновой кислотой или Light Lip Comfort Oil от Clarins.

Коричневые губы

Мода на 1990-е и не думает никуда уходить — наоборот, осенью 2019 она вернется с новой силой в своем самом брутальном варианте — стиле гранж. А это значит, тренд на коричневые губы, который только недавно робко заявил о себе, зазвучит с новой силой. Конечно, непривычно. Но что делать? Выбираем подходящий оттенок под звуки Nirvana.

Голые губы

Одними из самых лаконичных и элегантных, по мнению модных экспертов, стали образы на показах осень-зима 2019−2020 от Chanel. Впрочем, абсолютно в духе заветов Великой Мадемуазель: косой пробор, стрелки, и обнаженные губы — просто, как и все гениальное. Что немаловажно, экономично — можно ограничиться бальзамом для губ. И не обязательно он должен быть от Chanel.

Одним цветом

Если же говорить о вечернем варианте и праздничном мейке, то для веселой вечеринки отлично подойдет идея, громко прозвучавшая на осенне-зимних показах Rodarte и тоже отмеченная фэшн блогерами. На лицах моделей были блестящие тени и помада одного, но яркого цвета, остальной макияж был нейтральным.