Маникюр: какой дизайн ногтей сделать зимой 2019, чтобы поднять себе настроение

Пейзаж за окном давно поменял краски с красно-золотых на бело-голубые. И вообще, впереди Новый Год, а это значит — пора немного обновить что-нибудь и в своей внешности. Например, сделать новый дизайн ногтей. Какие тренды — самые актуальные? Какой маникюр в моде зимой 2019−2020?

В этом сезоне мода отошла от традиционной и такой популярной в прошлом году новогодней мимимишной тематики в сторону другой символики.

Начнем с самого горячего хита, который с одной стороны, продолжает фэшн тренды, с другой — как бы иронизирует над ним. Хотя, они сами над собой иронизируют. Речь идет о моде на логотипы, которые в этом году крупным планом появились на одежде и аксессуарах многих брендов, прежде всего, Chanel. А теперь фирменный стиль можно перенести и на ногти. Главное, что это обойдется гораздо дешевле.

Другой вдохновляющий источник для нейл-арт зимы 2019−2020 — татуировки. Точнее, тот же серьезный символизм, призванный отражать вашу внутреннюю сущность. Знаки и символы могут быт как вполне привычные — зодиакальные, так и геральдические, алхимические и прочие элементы средневековой культуры, ставшей так популярной последнее время в связи с «Играми Престолов».

Впрочем, тем, кто любит более сложные варианты предлагается более живописная космическая тематика. Туманности, далекие звезды и прочие красоты Галактики при мастерском исполнении смотрятся очень эффектно к тому же вполне поднимают настроение и настраивают на Новый год.

Что касается цвета, то электрик, ультрамарин, серебро, золото и прочие металлы — то, что нужно этой зимой. Впрочем, и глубокий бордо с глянцевым, влажным финишем — тоже актуально.